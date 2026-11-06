GE Vernova Aktie
WKN DE: A404PC / ISIN: US36828A1016
|
06.11.2026 18:32:44
MÄRKTE USA/Wall Street macht Teil der Vortagesverluste wett
DOW JONES--Die US-Börsen machen am Freitag einen Teil ihrer heftigen Kursverluste vom Vortag wett, nachdem der offizielle Arbeitsmarktbericht von einem unerwartet starken Stellenaufbau im Oktober gezeugt hat. Der Dow-Jones-Index notiert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,1 Prozent höher bei 51.551 Punkten. Der S&P-500 steigt um 0,9 Prozent, der Nasdaq-Composite gewinnt 1,6 Prozent. Im vergangenen Monat entstanden in den USA außerhalb der Landwirtschaft 165.000 Stellen, während Volkswirte mit 59.000 gerechnet hatten. Die Arbeitslosenquote sank wider Erwarten leicht. Die gute Beschäftigungslage dürfte der US-Notenbank indessen weitere Argumente für eine Zinserhöhung im Dezember liefern. Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich Anfang November überraschend aufgehellt, wie der entsprechende Index der Universität Michigan zeigte. Allerdings verharrte der Index nur knapp über historisch niedrigen Niveaus.
Am Donnerstag waren vor allem Chipaktien den zweiten Tag in Folge unter die Räder geraten, belastet vom Ergebnis der US-Kongresswahl. Der deutliche Wahlsieg der Demokraten ließ Anleger fürchten, dass der Ausbau von Künstlicher Intelligenz (KI) und der dazugehörigen Infrastruktur gebremst werden könnte. Während der amtierende US-Präsident Donald Trump ein Verfechter der KI ist, sehen viele US-Bürger ihre Jobs durch KI bedroht. Auch der Bau von Datenzentren wird von vielen Wählern kritisch gesehen, wovon bei der Wahl die Demokraten profitierten.
Am Anleihemarkt ziehen die Renditen an. Die Zehnjahresrendite steigt um 2 Basispunkte auf 4,85 Prozent. Am Donnerstag hatte der Markt regen Zulauf verzeichnet von Anlegern, die angesichts der heftigen Verluste am Aktienmarkt auf der Suche nach Sicherheit waren. Im Gegenzug waren die Renditen gesunken. Gold, das ebenfalls vom Sicherheitsbedürfnis der Investoren profitiert hatte, tendiert aktuell leichter. Der Preis für die Feinunze gibt um 0,7 Prozent nach auf 4.057 Dollar. Der Dollar wertet derweil auf. Der Dollar-Index steigt um 0,6 Prozent. Der Euro sinkt auf etwa 1,1150 Dollar. Die Ölpreise tendieren schwächer. Das Barrel Brentöl ermäßigt sich um 0,9 Prozent auf 97,45 Dollar.
Unter den Einzelwerten an der Börse springen Airbnb um 11,4 Prozent nach oben. Die Vermittlungsplattform für Kurzzeit- und Ferienunterkünfte hat im dritten Quartal eine Belebung der Nachfrage verzeichnet und daraufhin ihre Jahresziele erhöht. Auch Moderna (+9,2%) hat sich ehrgeizigere Ziele gesetzt. Dagegen hat der Wettanbieter Draftkings seine Prognose gesenkt. Die Aktie sackt um 27 Prozent ab.
Bei Aktien mit KI-Bezug nutzen Anleger die drastischen Rücksetzer zum Kauf. Nvidia steigen um 3,6 Prozent, Advanced Micro Devices um 9,9 und Intel um 7,4 Prozent. Der Kurs des Ausrüsters von Datenzentren GE Vernova rückt um 0,4 Prozent vor.
Tesla gewinnen 4,8 Prozent. Das Unternehmen wird wegen geringer Nachfrage die Produktion des Cybertrucks in seiner Gigafactory in Texas im kommenden Jahr herunterfahren. Mit diesem Schritt soll "Platz geschaffen werden" für eine verstärkte Produktion des selbstfahrenden Cybercabs, schrieb CEO Elon Musk in einem Beitrag auf X am Freitag.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 51.551,38 +0,1 +28,32 51.523,06
S&P-500 7.415,97 +0,9 +62,24 7.353,73
NASDAQ Comp 24.693,96 +1,6 +378,97 24.315,00
NASDAQ 100 27.114,01 +1,8 +484,20 26.629,81
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,52 +0,04 4,55 4,44
5 Jahre 4,64 +0,04 4,68 4,58
10 Jahre 4,85 +0,02 4,90 4,82
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:15 Uhr
EUR/USD 1,1148 -0,6 -0,0070 1,1218 1,1216
EUR/JPY 176,4 -0,3 -0,4700 176,87 177,1900
EUR/CHF 0,9136 -0,3 -0,0023 0,9159 0,9147
EUR/GBP 0,834 0,0 0,0000 0,834 0,8327
USD/JPY 158,24 +0,4 0,5800 157,66 157,9600
GBP/USD 1,3364 -0,6 -0,0085 1,3449 1,3463
USD/CNY 6,676 +0,1 0,0080 6,6680 6,6680
USD/CNH 6,6721 +0,1 0,0073 6,6648 6,6652
AUS/USD 0,6865 -0,9 -0,0064 0,6929 0,6955
Bitcoin/USD 75.833,18 +0,1 80,39 75.752,79 76.376,98
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 90,45 -0,1 -0,07 90,52
Brent/ICE 97,45 -0,9 -0,84 98,29
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.057,42 -0,7 -29,92 4.087,34
Silber 51,87 +0,2 0,12 51,75
Platin 1.536,47 +1,3 19,44 1.517,03
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
November 06, 2026 12:33 ET (17:33 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GE Vernova
|
28.10.26
|KI-Boom beflügelt GE Vernova: Konzern wächst weiter stark und kauft Hochspannungstechnik zu - Aktie im Minus (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Ausblick: GE Vernova vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: GE Vernova präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: GE Vernova stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
26.06.26
|Ukrainische Energiebranche sorgt vor nächstem Winter vor (dpa-AFX)
Analysen zu GE Vernova
Aktien in diesem Artikel
|GE Vernova
|682,60
|-0,99%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.