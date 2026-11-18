DOW JONES--Nach den Nvidia-Zahlen dürfte die Wall Street am Mittwoch mit leichten Gewinnen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 steigt um 0,3 Prozent, der Nasdaq-Future legt um 0,7 Prozent zu. Nvidia hat mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen - der Konzern verzeichnete ein weiteres Quartal mit Rekordumsätzen. Im wichtigsten Segment, dem Geschäft mit Rechenzentren, erzielte Nvidia einen Umsatz von 107,6 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Anstieg von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Für das laufende Quartal prognostiziert Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, rund 4 Prozent mehr als von Analysten geschätzt. Die Nvidia-Aktie steigt nach zuletzt vier Handelstagen mit Kursverlusten vorbörslich um 3,1 Prozent.

Die positive Stimmung spiegelt sich auch bei den sogenannten Neocloud-Unternehmen wider, die auf die finanzielle Unterstützung von Nvidia angewiesen sind. Dazu gehören Coreweave (+3,7%), Nebius (+4,4%) und Iren (+4,1%). Diese Vereinbarungen waren nach dem Abgang von Nvidia-CEO Jensen Huang in Zweifel geraten. Interims-CEO Colette Kress erklärte allerdings, dass das Unternehmen künftig zwar wählerischer sein könne, die bestehenden Beziehungen jedoch fortbestehen würden. Auch die Aktien von Chip- und Speicherherstellern wie Micron, Sandisk und AMD legen um bis zu 2,5 Prozent zu.

Daneben sind die Blicke auf den Anthropic-Börsengang am Donnerstag gerichtet. Das Unternehmen rechnet angesichts der starken Investorennachfrage damit, die Aktien teurer als geplant auszugeben. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, könnte der Entwickler des Chatbots Claude seine Aktien zu mehr als 80 Dollar ausgeben und damit über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar liegen. Der Ausgabepreis soll im Laufe des Tages mitgeteilt werden.

Für etwas Entspannung sorgt außerdem, dass der Präsident der Fed in New York, John Williams, sagte, er glaube nicht, dass die Inflationslage einen großen Zinsschritt erfordere. Über einen solchen war zuletzt nach den jüngsten hohen US-Inflationsdaten zunehmend spekuliert worden. Beth Hammack, Chefin der Fed in Cleveland, hatte zuvor betont, sie sehe bei kleinen Schritten um jeweils 25 Basispunkte eine bessere Planungssicherheit für Unternehmen. Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed erhoffen sich Anleger am Abend vom Protokoll der vergangenen Notenbank-Sitzung.

An US-Konjunkturdaten wurden lediglich die US-Baubeginne und -genehmigungen für Oktober veröffentlicht. Dabei verzeichneten die Baubeginne einen Anstieg um 9,9 Prozent, während Ökonomen lediglich mit einer Zunahme um 2,4 Prozent gerechnet hatten.

Die Ölpreise geben leicht nach. Ein Barrel der Sorte fällt um 0,7 Prozent auf 92,52 Dollar. "Weitere Störungen im Bereich der Straße von Hormus bleiben ein wichtiges Aufwärtsrisiko, aber die steigende OPEC+-Produktion, robuste russische Exporte und wachsende US-Lagerbestände deuten auf ein entspannteres Angebotsbild hin", so die ING. Die fortgesetzten Angriffe des Iran gegen Kuwait und Bahrain sowie die Attacken auf Schiffe in der Straße von Hormus belasten das Sentiment nicht.

Die Renditen am Anleihemarkt legen leicht zu. Die Rendite zehnjähriger Papiere steigt um 1 Basispunkt auf 5,11 Prozent. Teilnehmer sprechen jedoch von Zurückhaltung vor dem Fed-Protokoll am Abend und Aussagen weiterer Fed-Mitglieder im Tagesverlauf.

Für den Dollar geht es deutlicher nach oben - der Dollar-Index gewinnt 0,3 Prozent und notiert nahe einem 19-Monats-Hoch. Die geldpolitischen Aussichten kommen dem Grenback weiterhin zugute, so Louis Guy Detata von UEXO.com. Er verweist auf die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed um 25 Basispunkte im Dezember sowie auf weitere Anhebungen im Verlauf des Jahres 2027. Allerdings könnte das Fed-Protokoll, "da eine Anhebung im Dezember fast vollständig eingepreist ist, für den Dollar eher ein Abwärtsrisiko als ein Aufwärtspotenzial bergen".

Der Goldpreis steht deutlich unter Druck. Die Feinunze fällt um 1,9 Prozent auf 3.777 Dollar. "Der Ausverkauf wird durch hawkishe Fed-Kommentare angetrieben, die auf die Notwendigkeit mehrerer zusätzlicher Zinserhöhungen vor dem Frühjahr hinweisen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen, zusammen mit der anhaltenden Stärke des Dollars", so die Analysten der Saxo Bank.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,83 +0,04 4,84 4,78

5 Jahre 4,93 +0,03 4,94 4,89

10 Jahre 5,11 +0,01 5,13 5,08

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:32

EUR/USD 1,0971 -0,2 -0,0026 1,0997 1,1013

EUR/JPY 174,89 -0,2 -0,3800 175,27 175,4000

EUR/CHF 0,9244 -0,0 -0,0001 0,9245 0,9234

EUR/GBP 0,8333 +0,1 0,0008 0,8325 0,8333

USD/JPY 159,41 +0,0 0,0600 159,35 159,2400

GBP/USD 1,3164 -0,3 -0,0044 1,3208 1,3215

USD/CNY 6,6672 +0,0 0,0013 6,6659 6,6659

USD/CNH 6,6678 +0,0 0,0008 6,6670 6,6656

AUS/USD 0,6732 +0,0 0,0001 0,6731 0,6738

Bitcoin/USD 64.087,77 -0,3 -220,68 64.308,45 63.814,18

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,25 -0,9 -0,76 86,01

Brent/ICE 92,52 -0,7 -0,62 93,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.777,37 -1,9 -72,40 3.849,77

Silber 45,73 -3,5 -1,67 47,40

Platin 1.371,37 -4,1 -58,33 1.429,70

(Angaben ohne Gewähr)

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November 18, 2026 08:51 ET (13:51 GMT)