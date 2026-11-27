DOW JONES--An der Wall Street geht es zum Wochenausklang nach oben. Die Erholungsbewegung hatte sich bereits am Mittwoch angedeutet, als sich die Indizes deutlich von ihren Tageshochs entfernten. Aktuell geht es für den Dow-Jones-Index um 1,0 Prozent auf 50.673 Punkte aufwärts. Der breiter gefasste S&P-500 steigt um 1,1 Prozent und die technologielastigen Nasdaq-Indizes verbessern sich um bis zu 1,5 Prozent. Nach dem Thanksgiving-Feiertag sind vor allem wieder Technologiewerte, speziell solche mit KI-Fantasie, gefragt. Die Anleger nutzten die jüngsten Kursverluste offenbar zum Wiedereinstieg, heißt es. Der Handel dürfte nach dem Feiertag und angesichts einer verkürzten Sitzung am sogenannten Black Friday aber vergleichsweise ruhig verlaufen. Geringere Umsätze als üblich könnten dabei zugleich stärkere Kursschwankungen begünstigen.

Für die Anthropic-Aktie geht es um 3,3 Prozent auf 85,59 Dollar aufwärts, womit sie wieder über dem Ausgabekurs von 83 Dollar notiert. Bereits nach nur vier Handelstagen waren die Papiere unter dieses Niveau gerutscht und hatten damit die KI-Sorgen weiter angefacht. Auch für andere Aktien mit KI-Bezug geht es nach oben. So steigen die Papiere von Intel, Applied Materials und AMD um bis zu 2,5 Prozent.

Trotz der sich abzeichnenden Erholung hinterfragen viele Teilnehmer weiter, ob sich die hohen, teilweise kreditfinanzierten Investitionen in die KI-Infrastruktur angesichts steigender Zinsen rechnen werden. Dazu haben sie verschärfte Exportrestriktionen für Halbleiter durch die US-Regierung im Blick. Nvidia soll bereits seine Fertigungspartner angewiesen haben, vorerst keine Server mit Nvidia-Chips mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Hintergrund sind die Bemühungen Washingtons, den Zugang Chinas zu den KI-Chips des Konzerns zu begrenzen. Die Nvidia-Aktie verliert 1,2 Prozent.

Am Anleihemarkt legen die Renditen zu. Marktbeobachter sehen das aber eher als ein positives Zeichen, denn der Anstieg der Marktzinsen dürfte damit zusammenhängen, dass viele Akteure wieder risikobereiter agieren, nachdem sie zuvor noch sichere Häfen wie Anleihen angesteuert hätten. Die zehnjährige Rendite steigt um 4 Basispunkte auf 4,89 Prozent.

Dies stützt den Dollar leicht, der Dollar-Index verbessert sich um 0,3 Prozent. Die US-Notenbank hat noch einen langen Weg vor sich, um die Inflation wieder auf ihr 2-Prozent-Ziel zu bringen, aber "glücklicherweise ist die hawkishe geldpolitische Haltung der Fed intakt und stützt den US-Dollar", schreibt Elias Haddad von Brown Brothers Harriman.

Der Goldpreis macht nach den jüngsten Abgaben einen kräftigen Satz nach oben. Die Feinunze verteuert sich um 2,1 Prozent auf 3.640 Dollar. Eine nachhaltige Erholung dürfte jedoch von einem schwächeren Dollar, niedrigeren Anleiherenditen und erneuten Investitionszuflüssen abhängen, so die Strategen von OCBC.

Der Ölpreis zeigt sich nach einem zwischenzeitlichen deutlichen Anstieg aktuell wieder mit Abgaben. Der Brent-Preis reduziert sich um 0,9 Prozent auf 95,72 Dollar, nachdem er im Verlauf schon bei rund 98 Dollar gelegen hatte. Auslöser waren die anhaltenden Attacken auf die saudische Energie-Infrastruktur. Zudem herrsche Zurückhaltung vor dem Treffen der Opec+ am Sonntag, heißt es. Das Treffen könnte ohne eine endgültige Entscheidung enden, wodurch die aktuellen Produktionsquoten vorerst bestehen bleiben, merkt Commerzbank-Analystin Barbara Lambrecht an. Mit Ausnahme des Irak produzieren die meisten Opec+-Mitglieder deutlich unter ihren bestehenden Quoten, während einige Länder, darunter Russland, nicht in der Lage sind, die Fördermenge weiter zu erhöhen, sagt sie.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.673,24 +1,0 +490,29 50.182,95

S&P-500 7.261,88 +1,1 +79,10 7.182,78

NASDAQ Comp 23.920,31 +1,4 +334,50 23.585,80

NASDAQ 100 26.432,18 +1,5 +385,29 26.046,90

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,67 +0,03 4,70 4,65

5 Jahre 4,70 +0,04 4,74 4,68

10 Jahre 4,89 +0,04 4,92 4,86

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:02

EUR/USD 1,0950 -0,2 -0,0017 1,0967 1,0972

EUR/JPY 174,61 -0,0 -0,0700 174,68 174,8100

EUR/CHF 0,9146 -0,1 -0,0006 0,9152 0,9152

EUR/GBP 0,8347 -0,2 -0,0018 0,8365 0,8364

USD/JPY 159,45 +0,1 0,2000 159,25 159,3100

GBP/USD 1,3117 +0,1 0,0007 1,311 1,3109

USD/CNY 6,6541 -0,1 -0,0056 6,6597 6,6597

USD/CNH 6,6553 -0,1 -0,0060 6,6613 6,6619

AUS/USD 0,6654 +0,3 0,0022 0,6632 0,6627

Bitcoin/USD 60.988,46 +0,4 227,86 60.760,60 60.754,24

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,03 +0,4 0,35 83,68

Brent/ICE 95,72 -0,9 -0,85 96,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.639,56 +2,1 73,42 3.566,14

Silber 43,90 +5,8 2,40 41,50

Platin 1.325,31 +2,7 34,69 1.290,62

(Angaben ohne Gewähr)

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November 27, 2026 09:42 ET (14:42 GMT)