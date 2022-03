MÄRKTE USA/Wall Street mit Gewinnmitnahmen nach Vortagesrally

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Erholung des Vortages werden an der Wall Street zur Eröffnung am Donnerstag Gewinne mitgenommen. Damit wird aber nur ein Teil der Vortagesaufschläge eliminiert. Der Dow-Jones-Index sinkt im frühen Geschäft um 1,1 Prozent auf 32.908 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite verlieren 1,1 bzw. 1,6 Prozent.

Belastet werden die US-Börsen vom ergebnislosen Verlauf des Treffens der Außenminister Russlands und der Ukraine, auf das der Markt am Vortag große Hoffnungen gesetzt hatte. Immerhin wollen die Außenminister Sergej Lawrow und Dmytro Kuleba weiterverhandeln. "Gestern gab es diese Rally und schon sind Gewinnmitnahmen zu beobachten. Es gibt sehr wenig Überzeugung in diesem Markt", sagt Marktstrategin Agnes Belaisch vom Barings Investment Institute.

Im Handel ist zu vernehmen, dass die Erwartungen an das Außenministertreffen überzogen gewesen seien. Daher hielten sich Enttäuschung und Kursverluste noch in Grenzen. Für Beunruhigung sorgen dagegen neue russische Forderungen an die Adresse der Ukraine, nachdem es am Vortag noch so ausgesehen hatte, als ob beide Kriegsparteien von ihren Maximalforderungen abgerückt seien.

Als Belastung für den Aktienmarkt wirkt hingegen der wieder steigende Erdölpreis, der am Vortag deutlich nachgegeben hatte. Händler sehen in den explodierenden Ölpreisen einen Inflationstreiber und eine Konjunkturbremse. Dazu passen die Verbraucherpreise, die im Februar noch deutlicher geklettert sind als ohnehin befürchtet. Die US-Inflation erreichte ein 40-Jahreshoch. Die Kernrate traf die hohen Erwartungen hingegen. Anleger dürften nun einen großen Zinsschritt von 50 Basispunkten bei der anstehenden US-Notenbanksitzung einpreisen. Dies dürfte die Aktienkurse belasten, heißt es.

Inflationsangst steigt

"Angesichts des von uns beobachteten starken Anstiegs der Energie- und Transportkosten, der hauptsächlich mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt, prognostizieren wir, dass die Inflation in den USA in diesem Jahr zweistellige Prozentwerte erreichen könnte. Ein starker Inflationsdruck öffnet die Tür für eine erste Zinserhöhung durch die US-Notenbank nächste Woche", heißt es bei der Saxo Bank.

Am Devisenmarkt dreht der Dollar nach seinen deutlichen Verlusten des Vortages mit den Inflationsdaten ins Plus. Der Dollarindex steigt nun um 0,3 Prozent. Mit der Dollarstärke verpufft auch der kurzfristige Anstieg des Euro. Dieser war bis 1,1121 US-Dollar nach Wechselkursen um 1,1030 zuvor geklettert. Im Handel verweist man auf die Europäische Zentralbank, die sich überraschend falkenhaft zeigt. Sie wird die Normalisierung der Geldpolitik zeitlich deutlich nach vorne ziehen und ihr Wertpapierkaufprogramm APP massiv reduzieren und womöglich auch bald auslaufen lassen. Wegen der Russland-Sanktionen hatten Marktteilnehmer zum Teil auf mehr Unterstützung durch die EZB getippt.

Am US-Rentenmarkt verkaufen Anleger mit der Aussicht auf steigende US-Zinsen, so dass die Renditen steigen. Anleger setzten zwar auf baldige Zinserhöhungen in den USA, heißt es auch mit Blick auf die EZB. Aber die scharfen Töne aus Russland zum Ukraine-Krieg machten den vermeintlich sicheren Rentenhafen wieder attraktiver und hielten so den Fall der Notierungen im Zaum, heißt es.

Während sich der Goldpreis mit den wieder schärferen Tönen aus Moskau etwas vom Vortagesabsturz erholt, ziehen die Erdölpreise schon wieder deutlicher an. Auch diese hatten am Vortag massiv nachgegeben. Mitauslöser des Ölpreisabsturzes am Vortag war die Nachricht, dass die Vereinigten Arabischen Emirate die anderen Opec-Mitglieder dazu drängen wollten, die Ölproduktion zu erhöhen. Nun trat der Energieminister der Emirate dem entgegen und betonte, sich an die Vereinbarungen der Gruppe Opec+ halten zu wollen. Auch bei der Frage über zusätzliches Öl aus Venezuela gibt es keine Neuigkeit.

Amazon kommt Kleinanlegern entgegen

Amazon steigen um 4,4 Prozent. Der Internetriese will einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 20 vornehmen, um die Aktie erschwinglicher zu machen für Kleinanleger. Der Cybersicherheitsexperte Crowdstrike Holdings rechnet im laufenden Jahr mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Dollar, nachdem er gerade erstmals die 1-Milliarde-Dollar-Grenze geknackt hat. Das übertraf ebenso die Erwartung der Analysten wie der berichtete Umsatz im ersten Quartal. Die Aktie macht einen Satz um 9 Prozent.

Asana weitete dagegen den Verlust im Berichtsquartal trotz stärker als gedacht gestiegener Erlöse aus, der Kurs bricht um 20,7 Prozent ein. Der Datenmanager Couchbase enttäuscht mit dem Umsatzausblick, während die berichteten Quartalszahlen die Konsensschätzungen knapp übertreffen. Der Kurs reagiert darauf mit einem Minus von 16,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.907,61 -1,1% -378,64 -9,4%

S&P-500 4.228,73 -1,1% -49,15 -11,3%

Nasdaq-Comp. 13.046,45 -1,6% -209,10 -16,6%

Nasdaq-100 13.507,73 -1,7% -234,47 -17,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,70 +2,5 1,67 96,8

5 Jahre 1,90 +2,5 1,88 64,3

7 Jahre 1,96 +2,1 1,94 51,6

10 Jahre 1,97 +1,7 1,95 46,0

30 Jahre 2,34 +0,2 2,34 44,2

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:26 Uhr Mi, 17:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1003 -0,6% 1,1061 1,1089 -3,2%

EUR/JPY 127,78 -0,4% 128,30 128,36 -2,4%

EUR/CHF 1,0231 -0,2% 1,0255 1,0262 -1,4%

EUR/GBP 0,8380 -0,2% 0,8389 0,8414 -0,3%

USD/JPY 116,17 +0,3% 115,99 115,78 +0,9%

GBP/USD 1,3128 -0,4% 1,3184 1,3177 -3,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3285 +0,1% 6,3262 6,3234 -0,4%

Bitcoin

BTC/USD 39.005,48 -6,9% 39.279,17 42.397,09 -15,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 112,98 108,70 +3,9% 4,28 +51,8%

Brent/ICE 116,63 111,14 +4,9% 5,49 +51,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.005,51 1.991,92 +0,7% +13,59 +9,6%

Silber (Spot) 26,04 25,83 +0,8% +0,22 +11,7%

Platin (Spot) 1.092,08 1.085,10 +0,6% +6,98 +12,5%

Kupfer-Future 4,64 4,56 +1,8% +0,08 +4,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2022 09:53 ET (14:53 GMT)