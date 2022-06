MÄRKTE USA/Wall Street mit Inflationsdaten vor schwachem Beginn

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street bleibt am Freitag gefangen zwischen Inflationsentwicklung und Zinserhöhungen. Am Vortag hatten die angekündigten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank belastet. Doch nun steht die heimische Entwicklung ganz klar im Fokus und drückt den Aktienterminmarkt deutlich, der nun einen schwachen Handelsbeginn am Kassamarkt schließen lässt. Damit setzt sich die Inflationsbedingte Schwäche des US-Aktienmarktes unvermindert fort.

Die US-Verbraucherpreise für Mai haben sowohl auf Monats- wie auch Jahressicht stärker als ohnehin befürchtet angezogen. Auch die Kernteuerung liegt über den Marktprognosen. Die Daten dürften die Beratungen während der US-Notenbanksitzung in der kommenden Woche im Hinblick auf den künftigen Zinspfad beeinflussen. Sie lassen keinen Inflationsgipfel erkennen und sprechen dafür, dass an den Märkten zusätzliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank eingepreist werden dürften.

"Wir glauben, dass der Markt noch nicht davon überzeugt ist, dass die Höchststände bei den Kernpreisen hinter uns liegen und sie nun deutlich nachlassen werden", sagte Investmentstratege Edward Smith von Rathbone Investment Management bereits vor der Datenveröffentlichung. Mit den Daten scheint es nun aber mehr als fraglich, ob die Höchststände der Inflationen bereits erreicht sind.

Die Aussicht auf weiter steigende US-Zinsen stützt den Dollar. Der Dollarindex legt um 0,6 Prozent zu. Am Rentenmarkt ziehen die Renditen am kurzen Ende an. Händler spekulieren auf kurzfristig steigende Leitzinsen, langfristig könnte die Inflation aber wieder nachlassen. Bei Gold und Erdöl tut sich aktuell wenig.

Facebook spart bei Nachrichten

Unter den Einzelaktien gewinnen Meta Platforms vorbörslich 1 Prozent. Facebook überprüft offenbar sein Engagement für die Bezahlung von Nachrichten auf der eigenen Plattform. Das Unternehmen könnte somit Millionen US-Dollar, die es derzeit an Verlage überweist, einsparen.

Die Disney-Titel reagieren bislang nicht auf eine Personalie. In einer überraschenden Umstrukturierung hat der Konzern Peter Rice, eine Fernseh-Führungskraft, nur wenige Monate nach Verlängerung seines Vertrags entlassen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Susan Arnold, Vorsitzende des Verwaltungsrats, bekräftigte indes die Unterstützung für CEO Bob Chapek, der unter dem Druck von Investoren, Mitarbeitern und Politikern steht, da der Aktienkurs des Unternehmens in diesem Jahr fast um die Hälfte eingebrochen ist und das Unternehmen in politische Kontroversen im ganzen Land verwickelt wurde.

Die Titel von Docusign knicken um 25,2 Prozent ein. Der Entwickler von E-Signatur-Software berichtet von einem verlangsamten Wachstum im ersten Quartal. Die Gesellschaft hat außerdem die Einstellungspläne zurückgeschraubt. Der Nettogewinn für das Auftaktquartal lag unter den Erwartungen der Analysten.

Die Papiere von Stitch Fix brechen um 15,2 Prozent ein, der Styling-Spezialist kämpft mit der Konsumzurückhaltung der Verbraucher und streicht 330 Stellen. Die Verluste weiten sich aus. Vail Resorts ziehen dagegen um 6 Prozent an. Der Betreiber von Skigebieten berichtet steigende Gewinne und Umsätze nach Ende der Corona-Schutzmaßnahmen. Die Anteilsscheine von Rent the Runway gewinnen 7,7 Prozent, nachdem die E-Commerce-Plattform den Umsatz verdoppelt hat.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,92 +11,7 2,80 218,6

5 Jahre 3,11 +3,2 3,08 184,7

7 Jahre 3,09 +0,4 3,09 165,0

10 Jahre 3,04 -0,3 3,04 153,2

30 Jahre 3,12 -4,4 3,16 122,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 10:00 17:31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0552 -0,6% 1,0698 1,0738 -7,2%

EUR/JPY 141,16 -1,1% 142,86 143,78 +7,9%

EUR/CHF 1,0387 -0,2% 1,0481 1,0467 +0,1%

EUR/GBP 0,8500 +0,0% 0,8563 0,8559 +1,2%

USD/JPY 133,85 -0,4% 133,46 133,88 +16,3%

GBP/USD 1,2411 -0,7% 1,2495 1,2547 -8,3%

USD/CNH (Offshore) 6,7132 +0,2% 6,6923 6,6899 +5,6%

Bitcoin

BTC/USD 29.710,10 -1,3% 30.506,34 30.459,14 -35,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 121,85 121,51 +0,3% 0,34 +67,4%

Brent/ICE 123,79 123,07 +0,6% 0,72 +64,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.843,89 1.847,91 -0,2% -4,02 +0,8%

Silber (Spot) 21,72 21,69 +0,1% +0,03 -6,8%

Platin (Spot) 973,36 975,34 -0,2% -1,98 +0,3%

Kupfer-Future 4,33 4,38 -1,2% -0,05 -2,5%

===

