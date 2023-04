MÄRKTE USA/Wall Street mit kräftigem Plus - Meta mit Kurssprung

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben am Donnerstag mit kräftigen Aufschlägen geschlossen. Rückenwind kam von überzeugenden Quartalszahlen aus dem Technologiesektor, die enttäuschend ausgefallene BIP-Daten etwas in den Hintergrund drängten.

Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Das Unternehmen hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, was mit einem Kursplus von 13,9 Prozent belohnt wurde und den Nasdaq-Composite unterstützte.

Der Dow-Jones-Index schloss 1,6 Prozent höher bei 33.826 Punkte. Für den S&P-500 ging es um 2,0 Prozent nach oben. Der Nasdaq-Composite notierte 2,4 Prozent höher. Dabei gab es insgesamt 2.303 (Mittwoch: 1.011) Kursgewinner und 667 (1.969) -verlierer. Unverändert schlossen 97 (131) Titel.

Konjunkturseitig hat das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des ersten Quartals enttäuscht. Die US-Wirtschaft wuchs nur etwa halb so stark wie von Ökonomen angenommen. Allerdings hat sich der Preisauftrieb beschleunigt, was für weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der Inflation spricht. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe ging derweil in der Vorwoche überraschend zurück.

"Die US-Aktien steigen aufgrund guter Gewinne und der Zuversicht, dass sich die Wirtschaft allmählich erholen und die Inflation sinken wird", so Edward Moya, Senior Marktanalyst bei Oanda. "Die Fed wird in der Lage sein, eine, vielleicht zwei weitere Zinserhöhungen vorzunehmen, aber das dürfte es dann auch schon gewesen sein".

Ebay-Zahlen überzeugen

Die Bilanzsaison lief indessen auf vollen Touren weiter. Neben den Meta-Zahlen kamen auch die Zahlen von Ebay (+5,1%) gut an. Die Betreiberin des gleichnamigen Internetauktionshauses hat mit dem Umsatz die Erwartungen erfüllt und mit dem Gewinn sogar übertroffen.

Auch der Baumaschinenkonzern Caterpillar hat überraschend gut abgeschnitten und dank einer ungebrochen hohen Nachfrage für das zweite Quartal weiteres Wachstum angekündigt. Die Aktie fiel allerdings um 0,9 Prozent. Anleger sorgten sich, dass eine Wirtschaftsschwäche das Unternehmen, das als Konjunkturbarometer gilt, letztlich doch ausbremsen könnte, hieß es dazu.

Geschäftszahlen und Ausblick des Pharmaherstellers Merck & Co (+1,5%) lagen ebenfalls über den Erwartungen. Dagegen hat Abbvie (-8,0%) weniger verdient als erwartet.

Der Mischkonzern Honeywell (+4,0%) hat bei der Vorlage starker Zahlen den Ausblick angehoben. Die Fluggesellschaft American Airlines (+1,1%) erfreut sich einer regen Nachfrage. Sie hat das erste Auftaktquartal seit vier Jahren mit einem Gewinn abgeschlossen und dabei etwas mehr verdient als angenommen, doch lag der Umsatz "nur" im Rahmen der Erwartungen.

Die Aktien von Mastercard reagierten mit einem Plus von 1,9 Prozent auf die Quartalszahlen der Kreditkartengesellschaft. Das Unternehmen berichtete von einer nach wie hohen Ausgabebereitschaft der Kunden.

Nach einer Gewinnwarnung sackte die Aktie des auf RAIN-RFID-Lösungen spezialisierten Chipherstellers Impinj um 39,1 Prozent ab.

Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen, Mondelez und die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US.

Dollar nach BIP-Daten stabil - Renditen steigen

Der Dollar zeigte sich nach dem schwächer als erwartet ausgefallen BIP und der anhaltend hohen Inflation stabil. Der Dollar-Index notierte gut behauptet. Die Daten sprechen für weitere Zinsmaßnahmen der Fed zur Bekämpfung der Inflation, hieß es.

Am Anleihemarkt zogen die Renditen an. Händler verwiesen auf die Erwartung weiter steigender Zinsen, unter anderem aufgrund der nach wie vor guten Beschäftigungslage in den USA. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 7,7 Basispunkte auf 3,53 Prozent.

Die Ölpreise zeigten sich nach dem kräftigen Preisrückgang vom Vortag etwas fester. Die Preise für die Sorten WTI und Brent erhöhten sich um bis zu 0,8 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einer Gegenbewegung auf die Verluste. Konjunktur- und Nachfragesorgen dürften den Ölpreis jedoch bremsen, hieß es von Marktteilnehmern.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.826,16 +1,6% 524,29 +2,1%

S&P-500 4.135,35 +2,0% 79,36 +7,7%

Nasdaq-Comp. 12.142,24 +2,4% 287,89 +16,0%

Nasdaq-100 13.160,03 +2,8% 353,54 +20,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,09 +14,8 3,94 -33,2

5 Jahre 3,59 +9,0 3,50 -40,9

7 Jahre 3,57 +9,6 3,47 -40,2

10 Jahre 3,53 +7,7 3,45 -35,5

30 Jahre 3,76 +4,8 3,71 -21,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:36 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1025 -0,1% 1,1045 1,1045 +3,0%

EUR/JPY 147,63 +0,0% 147,61 147,45 +5,2%

EUR/CHF 0,9859 +0,2% 0,9848 0,9836 -0,4%

EUR/GBP 0,8825 -0,3% 0,8858 0,8856 -0,3%

USD/JPY 133,91 +0,2% 133,65 133,50 +2,1%

GBP/USD 1,2493 +0,2% 1,2487 1,2471 +3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,9306 -0,1% 6,9281 6,9370 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 29.666,66 +3,5% 28.901,32 29.756,03 +78,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,85 74,30 +0,7% +0,55 -6,7%

Brent/ICE 78,35 77,69 +0,8% +0,66 -7,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 39,00 38,55 +1,2% +0,45 -49,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.988,41 1.989,85 -0,1% -1,45 +9,0%

Silber (Spot) 24,93 24,93 +0,0% +0,00 +4,0%

Platin (Spot) 1.083,50 1.094,00 -1,0% -10,50 +1,5%

Kupfer-Future 3,87 3,85 +0,4% +0,02 +1,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 16:16 ET (20:16 GMT)