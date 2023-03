MÄRKTE USA/Wall Street mit leichten Aufschlägen erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der leichten Erholungsbewegung zu Wochenanfang dürfte die Wall Street am Dienstag erneut mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 legt vorbörslich um 0,3 Prozent zu.

An den Börsen hält sich jedoch weiter die Sorge vor einer länger anhaltenden straffen Zinspolitik der Notenbanken angesichts weiter hoher Teuerungsraten. So zeigen aktuelle Daten aus Frankreich und Spanien, dass die Verbraucherpreise dort stärker als erwartet gestiegen sind. Auch die am vergangenen Freitag veröffentlichten US-Preisdaten waren höher als erwartet ausgefallen, was zu deutlichen Kursverlusten geführt hatte.

"Die Stimmung hat sich in den letzten zwei Wochen stark eingetrübt, da die meisten Anleger fest im falkenhaften Lager der Fed stehen und höhere Zinssätze für längere Zeit erwarten", so Mark Newton, Leiter der technischen Strategie bei Fundstrat.

Konjunkturseitig wird kurz nach Handelsbeginn der Einkaufsmanagerindex Chicago für Februar veröffentlicht. Zudem steht der Index des Verbrauchervertrauens ebenfalls für Februar auf der Agenda. Erst nach Handelsschluss werden noch die wöchentlichen US-Rohöllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) vorgelegt.

Zoom Video nach Zahlen gesucht

Unter den Einzelwerten legen Zoom Video Communications vorbörslich um 4,9 Prozent zu. Der Betreiber einer Video-Kommunikationsplattform hatte mit dem Umsatz im vierten Quartal und dem Ausblick positiv überrascht.

Der Ölkonzern Chevron (+1,5%) erhöht sein Ziel für Aktienrückkäufe in diesem Jahr ab dem zweiten Quartal auf 17,5 Milliarden US-Dollar. Außerdem wurde die Prognose für den Aktienrückkauf auf eine Spanne zwischen 10 und 20 Milliarden Dollar pro Jahr angehoben.

Die europäischen Kartellwächter sind nicht länger der Ansicht, dass der iPhone-Hersteller Apple (-0,1%) seine Marktmacht beim Vertrieb von Musik-Streaming-Apps missbraucht. Die EU-Kommission teilte mit, dass sich ihre Bedenken nun nur noch auf vertragliche Beschränkungen konzentrieren, die Apple den App-Entwicklern auferlegt habe.

Besser als befürchtet lief es im vierten Quartal für Vimeo, den Betreiber eines Portals, auf dem Nutzer Videos teilen können. Die Aktie rückt 2,8 Prozent vor.

Hims & Hers Health, Betreiber einer Telemedizin-Plattform, verdoppelte den Umsatz nahezu im vierten Quartal und verzeichnete erstmals mehr als eine Million Kunden. Für das laufende Jahr hat sich das Unternehmen weiteres Wachstum zum Ziel gesetzt. Mit der Aktie geht es um 6,3 Prozent nach oben.

Dollar etwas leichter - Ölpreise steigen

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar moderat leichter. Der Dollar-Index gibt 0,1 Prozent nach. Der Euro notiert 0,1 Prozent fester bei 1,0615 Dollar, nachdem er zunächst mit den höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien auf ein Tageshoch von 1,0626 Dollar gestiegen war.

Die Ölpreise legen zu. Die Preise für die Sorten Brent und WTI steigen um bis zu 2,3 Prozent. Stützend wirke die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage aus China nach der Wiedereröffnung des Landes, heißt es.

Am Anleihemarkt legen die Renditen nach dem Vortagesrückgang nun wieder zu. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 2,7 Basispunkte auf 3,94 Prozent.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,81 +2,1 4,79 38,8

5 Jahre 4,19 +1,9 4,17 19,1

7 Jahre 4,09 +2,2 4,07 12,3

10 Jahre 3,94 +2,7 3,92 6,3

30 Jahre 3,96 +2,7 3,93 -1,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0615 +0,1% 1,0587 1,0594 -0,8%

EUR/JPY 145,20 +0,5% 144,38 144,32 +3,5%

EUR/CHF 0,9947 -0,3% 0,9931 0,9934 +0,5%

EUR/GBP 0,8764 -0,3% 0,8793 0,8809 -1,0%

USD/JPY 136,81 +0,4% 136,38 136,23 +4,3%

GBP/USD 1,2112 +0,4% 1,2041 1,2026 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,9557 -0,1% 6,9611 6,9663 +0,4%

Bitcoin

BTC/USD 23.375,56 -0,4% 23.389,19 23.327,80 +40,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,40 75,68 +2,3% +1,72 -3,9%

Brent/ICE 83,89 82,45 +1,7% +1,44 -2,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 0,00 47,30 -100,0% -47,30 -36,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.808,76 1.812,75 -0,2% -4,00 -0,8%

Silber (Spot) 20,58 20,63 -0,2% -0,04 -14,1%

Platin (Spot) 953,28 942,93 +1,1% +10,35 -10,7%

Kupfer-Future 4,06 4,01 +1,2% +0,05 +6,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

