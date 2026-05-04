MÄRKTE USA/Wall Street mit unklarer Nahost-Nachrichtenlage knapp behauptet erwartet

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Für den Start der Wall Street in die neue Börsenwoche am Montag deutet sich eine knapp behauptete Tendenz an. Während die jüngste Nachrichtenlage aus dem Technologiesektor eher stützend wirken dürfte, nachdem in der Vorwoche aus dem Sektor starke Quartalszahlen berichtet wurden, vielfach begleitet von Ankündigungen weiter hoher Investitionen in KI und Datenzentren, ist die Nachrichtenlage zum Nahost-Konflikt diffus und verunsichernd.

Zum einen wollen die USA nun Schiffe, die in der Straße von Hormus festliegen, herausleiten, wobei allerdings Details fehlen, wie dies geschehen soll. Offenbar soll die US-Marine dabei nicht mitwirken. Der Iran hatte darauf angekündigt, dass eine Durchfahrt ohne offizielle Genehmigung nicht möglich sei, und dass jede Missachtung eine entschlossene Reaktion der Streitkräfte nach sich ziehen würde. Später hieß es dann laut iranischen Medien, ein Schiff der US-Marine sei mit zwei Raketen getroffen worden, nachdem es Warnungen ignoriert habe. Das Schiff sei darauf gezwungen gewesen, umzukehren.

Die Reaktion bei den Ölpreisen erfolgte prompt. Sie schossen sofort nach oben, in der Spitze kostete Brent- Öl über 114 Dollar. Aktuell kostet es knapp 112 Dollar, immer noch über 3 Prozent mehr als am Freitag.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgt das wieder auflebende Zollthema. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Zölle auf Autoimporte aus der EU zu erhöhen, obwohl der Oberste US-Gerichtshof diese als nicht rechtmäßig bezeichnet hat. Hintergrund ist, dass innerhalb der EU, das seinerzeit mit den USA getroffenen Zollabkommen, immer noch nicht ratifiziert ist.

Im Blick dürften die Marktteilnehmer in diesem Zusammenhang auch die vierteljährliche Finanzbedarfsschätzung des US-Finanzministeriums haben. Weil der Oberste Gerichtshofs Trumps Nutzung von Notstandsbefugnissen zur Verhängung umfassender Zölle aufgehoben hat, könnten hohe Rückzahlungsforderungen von Importeuren folgen, und den Finanzierungsbedarf des Staates erhöhen mit der potenziellen Folge steigender Zinsen.

Mit den US-Anleiherenditen geht es aktuell nach oben, die Zehnjahresrendite steigt um 3 Basispunkte auf 4,41 Prozent.

Unternehmensseitig sorgt Gamestop für das Thema des Tages. Der Videospielehändler hat ein 56-Milliarden-Dollar-Angebot für Ebay angekündigt, nach dem Motto David kauf Goliath. Etwa die Hälfte des Angebots soll in bar erfolgen mit 125 Dollar je Ebay-Aktie, der Rest in Gamestop-Aktien. GameStop gab zudem bekannt, bereits rund 5 Prozent an Ebay erworben zu haben und auch eine Kreditzusage über 20 Milliarden Dollar von TD Securities. Vorbörslich geht es für Ebay um rund 9 Prozent nach oben auf gut 113 Dollar. Gamestop tendieren gut behauptet.

Berkshire Hathaway verzeichnete im ersten Quartal einen Anstieg des operativen Gewinns um 18 Prozent auf 11,35 Milliarden Dollar. Es ist das erste Quartalsergebnis unter dem neuen CEO Greg Abel, der das Ruder zu Jahresbeginn von Warren Buffett übernommen hat. Der Kurs zieht auf Nasdaq.com um 0,5 Prozent an.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,92 +0,04 3,93 3,92

5 Jahre 4,06 +0,04 4,06 4,06

10 Jahre 4,41 +0,03 4,42 4,41

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:29

EUR/USD 1,1698 -0,2 -0,0022 1,1720 1,1691

EUR/JPY 183,88 -0,1 -0,1900 184,07 187,2500

EUR/CHF 0,9173 +0,1 0,0012 0,9161 0,9237

EUR/GBP 0,864 +0,1 0,0011 0,8629 0,8669

USD/JPY 157,15 +0,1 0,1200 157,03 160,2200

GBP/USD 1,3538 -0,3 -0,0034 1,3572 1,3485

USD/CNY 6,83 +0,0 0,0027 6,8273 6,8380

USD/CNH 6,8277 -0,0 -0,0024 6,8292 6,8424

AUS/USD 0,7176 -0,4 -0,0027 0,7203 0,7130

Bitcoin/USD 78.800,66 -0,1 -101,75 78.902,41 76.240,38

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 104,08 +2,1 2,14 101,94

Brent/ICE 111,7 +3,3 3,53 108,17

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.558,40 -1,2 -55,22 4.613,62

Silber 73,31 -2,7 -2,02 75,34

Platin 1.942,95 -2,3 -45,97 1.988,92

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May 04, 2026 08:19 ET (12:19 GMT)