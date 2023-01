MÄRKTE USA/Wall Street nach US-Inflationsdaten leicht im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag mit moderaten Aufschlägen. Im Fokus stehen die veröffentlichten US-Verbraucherpreise für Dezember. Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,5 Prozent höher bei 34.143 Punkten, der S&P-500 legt um 0,1 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es ebenfalls um 0,1 Prozent nach oben.

Der Inflationsdruck in den USA hat im Dezember wie am Markt erwartet nachgelassen. Die Verbraucherpreise lagen um 6,5 (Vormonat: 7,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,3 Prozent auf Monats- und um 5,7 (Vormonat: 6,0) Prozent auf Jahressicht. Einige Marktteilnehmer hätten allerdings mit einem noch deutlicheren Rückgang gerechnet, hieß es.

Die Daten werden die US-Notenbank wahrscheinlich dazu veranlassen, sich auf ihrer Februar-Sitzung für eine weitere Verringerung des Zinserhöhungstempos zu entscheiden, sagen die Ökonomen von Morgan Stanley. Die Daten deuteten darauf hin, dass sich die Abschwächung des Preisdrucks verfestigt, was die Fed-Mitglieder ermutigen dürfte, das Tempo der Zinserhöhungen auf 25 Basispunkte zu reduzieren, da das Ende des Zinserhöhungszyklus näher rücke.

Nach Ansicht des Präsidenten der Philadelphia-Fed, Patrick Harker, sollte die US-Notenbank ihren Leitzins auf etwas über 5 Prozent anheben und dann eine Pause einlegen. "Ich gehe davon aus, dass wir die Zinsen in diesem Jahr noch einige Male anheben werden, auch wenn die Zeiten, in denen wir sie um jeweils 75 Basispunkte erhöht haben, meiner Meinung nach vorbei sind", sagte Harker. "Meiner Ansicht nach sind Erhöhungen um 25 Basispunkte in Zukunft angemessen." Im Dezember hatte die Fed den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent erhöht.

Zudem richten sich die Blicke der Anleger auf die am Freitag beginnende US-Berichtssaison. Hier legen traditionell zuerst die vier größten Banken JP Morgan, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo ihre Zahlen vor.

Dollar gibt deutlich nach - Ölpreis steigt

Für den Dollar geht es nach den Inflationsdaten deutlich nach unten. Der Dollar-Index verliert 0,5 Prozent. "Wenn sich die Inflation weiter verlangsamt, hoffen viele Anleger, dass die Federal Reserve ihre Geldpolitik lockert", so Richard Flynn, Managing Director bei Charles Schwab U.K.

Die Ölpreise bauen ihre Vortagesgewinne leicht aus. Für Brent und WTI geht es um bis zu 1,9 Prozent nach oben. Die deutlich gestiegenen wöchentlichen US-Öllagerdaten sind weiter keine Belastung. Laut Warren Patterson von der ING blickt der Markt über den Aufbau der Lagerbestände hinweg, der wahrscheinlich durch die Schließung von Raffinerien an der US-Golfküste aufgrund der jüngsten kalten Witterung verursacht wurde. Er fügt hinzu, dass der Optimismus in Bezug auf die chinesische Nachfrage für Unterstützung sorgt.

Am Anleihemarkt gibt die Rendite zehnjähriger Papiere nach den US-Preisdaten um 2,6 Basispunkte nach auf 3,51 Prozent.

Der Goldpreis legt mit der Erwartung eines geringeren Zinserhöhungstempos der Fed zu. Stützend wirkt auch der schwächere Dollar. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,9 Prozent.

Aktivistischer Investor sorgt für Plus bei Disney-Aktie

Bei den Einzelwerten legt die Aktie von Walt Disney um 3,5 Prozent zu. Der Unterhaltungskonzern gab bekannt, dass der Aktionär Trian seinen Mitgründer Nelson Peltz für die Wahl ins Disney-Board nominiert hat. Disney ist gegen dessen Nominierung und empfiehlt den Aktionären, für von Disney selbst aufgestellte Board-Kandidaten zu stimmen. Trian drängt Disney Informanten zufolge auch dazu, einen Nachfolger für Robert Iger zu finden. Iger hatte den ehemaligen CEO Bob Chapek Ende vergangenen Jahres in einer turbulenten Zeit für das Unternehmen kurzfristig ersetzt.

Die Fluggesellschaft American Airlines (+5,8%) hat im Schlussquartal offenbar deutlich besser abgeschnitten als erwartet, da die Nachfrage nach Flugreisen während der Ferienzeit stark blieb. Die Airline teilte mit, der Umsatz habe voraussichtlich um 16 bis 17 Prozent über dem des vierten Quartals 2019 gelegen. Bisher hatte das Unternehmen ein Plus von 11 bis 13 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemie-Niveau prognostiziert. Der Umsatz pro verfügbare Sitzmeile werde voraussichtlich um 24 Prozent über dem Niveau von 2019 liegen und damit die bisherige Prognose ebenfalls übertreffen. Im Gefolge steigen auch die Aktie anderer US-Fluggesellschaften: United Airlines (+3,9%), Delta Air Lines (+1,3%) und Southwest Airlines (+0,9%).

Die Titel von KB Home büßen 3,3 Prozent ein. Der Hausbauer veröffentlichte schwächer als gedacht ausgefallene Viertquartalszahlen und überzeugte auch mit dem Ausblick auf die erste Periode nicht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.142,28 +0,5% 169,27 +3,0%

S&P-500 3.975,44 +0,1% 5,83 +3,5%

Nasdaq-Comp. 10.938,09 +0,1% 6,42 +4,5%

Nasdaq-100 11.404,18 +0,0% 1,65 +4,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,17 -4,6 4,21 -25,5

5 Jahre 3,58 -9,3 3,67 -42,1

7 Jahre 3,55 -4,9 3,60 -41,8

10 Jahre 3,51 -2,6 3,54 -36,7

30 Jahre 3,65 -2,0 3,67 -32,0

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:07 Uhr Mi, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0818 +0,6% 1,0758 1,0754 +1,1%

EUR/JPY 140,37 -1,5% 141,78 142,55 +0,0%

EUR/CHF 1,0052 +0,4% 1,0033 1,0006 +1,6%

EUR/GBP 0,8885 +0,3% 0,8860 0,8869 +0,4%

USD/JPY 129,76 -2,0% 131,79 132,57 -1,0%

GBP/USD 1,2177 +0,3% 1,2144 1,2125 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7385 -0,4% 6,7651 6,7785 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 18.118,85 +3,1% 18.143,25 17.338,34 +9,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,73 77,41 +1,7% +1,32 -1,9%

Brent/ICE 84,20 82,67 +1,9% +1,53 -2,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 67,30 65,35 +3,0% +1,95 -10,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.893,52 1.876,20 +0,9% +17,32 +3,8%

Silber (Spot) 23,86 23,42 +1,9% +0,44 -0,5%

Platin (Spot) 1.071,15 1.074,00 -0,3% -2,85 +0,3%

Kupfer-Future 4,18 4,17 +0,3% +0,01 +9,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

