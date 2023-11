MÄRKTE USA/Wall Street nach Verbraucherpreisen mit kräftigem Plus erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Niedriger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten dürften am Dienstag an der Wall Street zur Eröffnung für ein kräftiges Plus sorgen. Die Daten schüren weiter die Hoffnungen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Sie hätten schon deutlich über den Erwartungen ausfallen müssen, um die Spekulationen um eine weitere Zinserhöhung anzuheizen, heißt es. Der Future auf den S&P-500 baut seine Gewinne mit den Daten deutlich aus und liegt aktuell 1,3 Prozent im Plus.

Der Preisdruck in den USA hat im Oktober stärker nachgelassen als erwartet: Die Verbraucherpreise blieben im Schnitt konstant gegenüber dem Vormonat und lagen um 3,2 (Vormonat: 3,7) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und einer Jahresteuerung von 3,3 Prozent gerechnet. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen im Oktober um 0,2 Prozent auf Monats- und um 4,0 (Vormonat: 4,1) Prozent auf Jahressicht. Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,3 Prozent und eine unveränderte Jahresrate von 4,1 Prozent erwartet.

Dollar gibt mit US-Verbraucherpreisen nach

Der Dollar baut seine Abgaben mit den US-Inflationsdaten deutlich aus. Der Dollar-Index liegt 0,7 Prozent im Minus, nach einem Abschlag von 0,1 Prozent unmittelbar vor der Veröffentlichung. Die Schwelle für eine weitere Zinserhöhung dürfte recht hoch sein, insbesondere nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom Oktober, so Devisen-Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank schon im Vorfeld der Daten. Allerdings sei auch die Schwelle für Zinssenkungen recht hoch, was bedeute, dass eine hartnäckige Inflation dazu beitragen könnte, dass die Zinsen länger hoch bleiben und zumindest eine weitere Abschwächung des Dollars verhindern.

Mit den Renditen am US-Anleihemarkt geht es nach den Daten ebenfalls steil nach unten. So reduziert sich die Rendite zehnjähriger Papiere um 16,9 Basispunkte auf 4,46 Prozent, nach 4,62 Prozent im Vorfeld der Bekanntgabe.

Die Ölpreise zeigen sich mit leichten Gewinnen. Nach der Opec hat auch die Internationale Energie-Agentur (IEA) ihre Erwartungen an die weltweite Ölnachfrage 2023 erhöht. In ihrem Monatsbericht erklärte die IEA, dass das Gesamtangebot an Rohöl in diesem Jahr voraussichtlich um 1,7 Millionen Barrel pro Tag auf einen Rekordwert von 101,8 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, was zum großen Teil auf die boomende Ölproduktion in den USA sowie in Brasilien und Guyana zurückzuführen ist. Für Brent und WTI geht es um bis zu 0,6 Prozent nach oben.

Theseus Pharmaceuticals mit Kurssprung

Bei den Einzelwerten machen die Aktien von Theseus Pharmaceuticals vorbörslich einen Satz um 26,2 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hat seine Belegschaft um 72 Prozent reduziert und prüft nun strategische Alternativen zur Maximierung des sogenannten Shareholder Value. Dazu zählen ein möglicher Verkauf von Vermögenswerten, ein Verkauf des Unternehmens, eine Fusion oder andere strategische Maßnahmen.

Das Elektroauto -Startup Fisker verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen auf breiter Front. Der Kurs gibt um 18 Prozent nach.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,86 -17,8 5,04 44,3

5 Jahre 4,47 -19,4 4,67 47,2

7 Jahre 4,51 -19,0 4,70 53,5

10 Jahre 4,46 -16,9 4,63 58,5

30 Jahre 4,64 -11,4 4,76 67,3

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:36 Mo, 17:47 % YTD

EUR/USD 1,0799 +0,9% 1,0707 1,0703 +0,9%

EUR/JPY 162,91 +0,4% 162,34 162,15 +16,1%

EUR/CHF 0,9663 +0,1% 0,9655 0,9645 -2,4%

EUR/GBP 0,8707 -0,1% 0,8705 0,8723 -1,6%

USD/JPY 150,84 -0,6% 151,62 151,51 +15,0%

GBP/USD 1,2403 +1,0% 1,2299 1,2271 +2,5%

USD/CNH (Offshore) 7,2798 -0,2% 7,3011 7,2924 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.567,51 +0,2% 36.698,89 36.938,64 +120,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,73 78,26 +0,6% +0,47 +1,8%

Brent/ICE 82,80 82,52 +0,3% +0,28 +1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 46,775 47,20 -0,9% -0,43 -47,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.956,75 1.946,20 +0,5% +10,55 +7,3%

Silber (Spot) 22,70 22,38 +1,5% +0,33 -5,3%

Platin (Spot) 878,43 868,50 +1,1% +9,93 -17,8%

Kupfer-Future 3,69 3,67 +0,6% +0,02 -3,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

