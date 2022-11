MÄRKTE USA/Wall Street ohne klare Tendenz - Warten auf Powell

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Aktienmärkte zeigen sich am Mittwoch ohne klare Tendenz. Der Dow-Jones-Index verliert 0,4 Punkte auf 33.703, der S&P-500 büßt 0,1 Prozent ein. Der Nasdaq-Composite steigt dagegen um 0,3 Prozent. Anleger verlagern ihr Interesse auf die Konjunkturdaten. Der ADP-Bericht wies einen schwächeren Stellenaufbau als erwartet aus. Dafür fiel allerdings das BIP stärker als in der ersten Lesung aus, auch die Inflationskennziffer PCE-Deflator lag etwas über den Erwartungen. Während der ADP-Bericht die Fantasie auf eine weniger rigide Zinspolitik der Fed weckt, sorgen BIP und Deflator für das Gegenteil.

Nicht in dieses Bild passt die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago. Denn hat sich im November stärker als erwartet eingetrübt. Gleichwohl neigt die Wall Street im Anschluss an die Daten zur Schwäche. Richtig spannend könnte es werden, wenn Fed-Chef Jerome Powell um 19.30 Uhr MEZ eine Rede hält. Im Vorfeld halten sich Anleger bedeckt. "Niemand will vor Powell eine größere Position einnehmen, und sie werden es wahrscheinlich auch nicht tun, wenn er an seinem Skript festhält, wonach sich das Tempo der Erhöhungen verlangsamen wird, aber noch mehr getan werden muss, um die Inflation zu senken", sagt Marktanalyst Edward Moya von Oanda. Anschließend folgt dann noch das Beige Book, der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

Angesichts dieser Fülle an Terminen rückt das Thema China wieder stärker in den Hintergrund, zugunsten des Dauerbrenners Geldpolitik der US-Notenbank. Die chinesischen Gesundheitsbehörden haben nach den Protesten im Land gegen den strengen Corona-Kurs ihre Aussagen zu den Risiken von Covid-19 gemildert. Es ist aber unklar, ob die gemäßigteren Aussagen auch letztlich in konkrete Maßnahmen der lokalen Behörden münden.

Powell im Fokus

Zunächst aber richtet sich der Blick auf Powell. "Es wird erwartet, dass der Vorsitzende der US-Notenbank (...) die Entschlossenheit der Zentralbank bekräftigen wird, sich auf die Inflation als ihr Hauptziel zu konzentrieren, ungeachtet der potenziellen Auswirkungen", sagt Richard Hunter, Leiter des Bereichs Märkte bei Interactive Investors. Auch wenn dies kaum überraschen sollte, dürften Teilnehmer wieder einmal enttäuscht werden, die sich Hinweise auf eine langsamere Gangart der Fed erhofften, fügt Hunter hinzu. Die Aussagen Powells dürften die letzten vor der Fed-Sitzung am 14. Dezember sein, denn am Wochenende beginnt die Schweigeperiode.

Ipek Ozkardeskaya, leitende Analystin bei der Swissquote Bank, vertritt die Ansicht, dass es unabhängig von den anstehenden Daten schwierig für Aktien werden könnte. Denn man stehe vor der Alternative aggressive Straffung oder Rezession, was beides schlecht für Aktien sei.

HPE nach Zahlenausweis fest

Hewlett Packard Enterprise (HPE) verteuern sich um 3,8 Prozent. Das Informationstechnikunternehmen hat mit seinem Quartalsergebnis die Analystenerwartung getroffen und zudem einen starken Umsatzausblick gegeben. Die Titel von Workday verbessern sich um 12,2 Prozent. Der Anbieter Cloud-basierter Computersoftware für Rechnungswesen, Personalverwaltung und Unternehmensplanung hat den Ausblick für 2023 nach oben genommen und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Die Papiere von Intuit steigen dagegen nach den Ergebnissen für das erste Quartal des Geschäftsjahres um 3,7 Prozent. Der Hersteller von Steuerberechnungssoftware übertraf die Erwartungen der Wall Street, senkte aber die Umsatzprognose. Analysten senken daraufhin ihre Kursziele, halten aber einträchtig an ihren Kaufempfehlungen fest. Doordash gewinnen 5,2 Prozent, der Essenslieferdienst streicht 1.250 Stellen - 6 Prozent der Belegschaft.

Anleihen werden im Vorfeld der Powell-Rede verkauft. Die BIP- und Deflator-Daten drücken auf die Notierungen, denn sie wecken die Sorge vor einer harschen Geldpolitik der Fed. Der Dollar dreht knapp ins Plus - gestützt von steigenden Marktzinsen.

Die Ölpreise legen deutlich zu. Die Rohöllagerbestände in den USA verringerten sich sehr viel üppiger als vom Markt veranschlagt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.702,97 -0,4% -149,56 -7,3%

S&P-500 3.954,31 -0,1% -3,32 -17,0%

Nasdaq-Comp. 11.017,40 +0,3% 33,62 -29,6%

Nasdaq-100 11.539,34 +0,3% 35,89 -29,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,53 +6,6 4,47 380,3

5 Jahre 3,98 +5,6 3,92 271,9

7 Jahre 3,89 +4,0 3,85 245,2

10 Jahre 3,78 +3,0 3,75 226,7

30 Jahre 3,81 +0,7 3,80 191,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:12 Di, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0319 -0,1% 1,0348 1,0339 -9,2%

EUR/JPY 143,77 +0,4% 143,40 143,08 +9,9%

EUR/CHF 0,9792 -0,6% 0,9871 1,0504 -5,6%

EUR/GBP 0,8631 -0,1% 0,8646 0,8636 +2,7%

USD/JPY 139,30 +0,5% 138,57 138,39 +21,0%

GBP/USD 1,1955 +0,0% 1,1965 1,1971 -11,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0992 -0,7% 7,1455 7,1549 +11,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.857,89 +2,3% 16.874,45 16.380,44 -63,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,52 78,20 +3,0% +2,32 +16,2%

Brent/ICE 85,29 83,03 +2,7% +2,26 +16,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 146,90 136,17 +7,9% +10,74 +104,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.751,78 1.750,30 +0,1% +1,48 -4,3%

Silber (Spot) 21,64 21,25 +1,8% +0,39 -7,2%

Platin (Spot) 1.033,00 1.005,50 +2,7% +27,50 +6,4%

Kupfer-Future 3,73 3,63 +2,8% +0,10 -15,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2022 12:28 ET (17:28 GMT)