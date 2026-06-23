MÄRKTE USA/Wall Street schwach - Technologiewerte knicken ein

DOW JONES--Kräftige Verluste bei den Technologie-Werten drücken am Dienstag die Wall Street deutlich ins Minus. Der Auslöser sind Bedenken, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Dazu kommt die Frage, ob sich die enormen Ausgaben für KI-Infrastruktur im aktuellen Tempo fortsetzen werden. Technologie- und Halbleiteraktien gehörten zu den größten Gewinnern der Rally seit dem vergangenen Jahr, was sie besonders anfällig mache, wenn die Stimmung umschlage, so ein Marktbeobachter. Entscheidend werde daher sein, ob die jüngste Schwächephase lediglich eine Konsolidierung im KI-Bereich darstelle oder den Beginn einer umfassenderen Neubewertung des Sektors.

Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,6 Prozent auf 51.413 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 1,5 Prozent nach unten. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes büßen bis zu 2,9 Prozent ein.

Teilnehmer verweisen auch auf die sehr schwachen Vorgaben aus Asien, wo es vor allem für die Halbleiterwerte abwärts ging. So knickte der technologielastige Kospi in Seoul um 10 Prozent ein. Daher stehen an der Wall Street vor allem die Chipwerte unter Abgabedruck. Unter anderem büßen die Aktien von Nvidia 3,9 Prozent ein. Die Titel von Intel und Micron Technologies, zwei der größten Gewinner des KI-Booms, fallen um 7,3 bzw. 12,3 Prozent.

Für Unsicherheit sorgen auch die jüngsten massiven Abgaben bei SpaceX. Nach einem Kurseinbruch von gut 16 Prozent am Vortag fällt die Aktie um weitere 2,4 Prozent. Die geplante Anleiheemission von SpaceX verstärke die allgemeinen Sorgen der Anleger über das Ausmaß der Kapitalbeschaffungsmaßnahmen von KI-Hyperscalern, so Marktstratege Joachim Klement von Panmure Liberum.

Zudem dürften Gewinnmitnahmen nach dem fulminanten Börsendebüt die Abwärtsbewegung noch verstärkt haben, heißt es. Die Aktien schlossen am Montag bei 154,60 Dollar und damit nur knapp über ihrem Eröffnungskurs beim Börsengang am 12. Juni von 150 Dollar. Alleine zu Wochenbeginn wurden so bei SpaceX rund 400 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung eingebüßt. Im Gefolge geht es für die Aktien von Rocket Lab um 2,5 Prozent nach unten.

Ob die nach der Eröffnung anstehenden US-Konjunkturdaten für einen Impuls sorgen, bleibt abzuwarten. Es werden die US-Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungsbereich, jeweils für Juni, veröffentlicht.

Die Ölpreise zeigen sich etwas leichter. Der Preis für ein Barrel Brent fällt um 0,6 Prozent auf 77,43 Dollar, hatte im Verlauf aber schon deutlicher im Minus gelegen. Die USA haben die Sanktionen gegen iranisches Rohöl und petrochemische Produkte für 60 Tage ausgesetzt, was ein Zeichen für die Fortschritte bei den Gesprächen ist. Das US-Finanzministerium kündigte am Montag eine Aussetzung der Sanktionen bis zum 21. August an, die es Teheran zum ersten Mal seit Jahrzehnten erlaubt, Öl in Dollar zu verkaufen.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne mit der Erwartung von Zinserhöhungen durch die US-Notenbank weiter aus - der Dollar-Index steigt um 0,3 Prozent. Der US-Dollar könnte in der zweiten Jahreshälfte jedoch nachgeben, da die Erwartungen von US-Zinserhöhungen zu aggressiv erschienen, so TD Securities. Die Fed dürfte die Zinsen für einen längeren Zeitraum unverändert lassen, da sich die Geldpolitik in einem neutralen Bereich befinde, der die Wirtschaft weder stimuliere noch bremse. Selbst wenn die US-Notenbank die Zinsen bis zum Jahresende anhebe, müsste der Zinspfad aggressiver sein als die Markterwartungen, um den Dollar nach oben zu treiben, argumentieren die Strategen.

Der festere Dollar belastet den Goldpreis. Die Feinunze reduziert sich um 1,7 Prozent auf 4.118 Dollar. Auch würden die zunehmenden Erwartungen von Zinserhöhungen durch die Fed die Anzeichen für Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran überschatten, heißt es.

Die Renditen am US-Anleihemarkt büßen einen Teil der Gewinne vom Wochenbeginn wieder ein. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 2 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

Bei den Einzelwerten geht es für IBM um 3,4 Prozent aufwärts, nachdem JP Morgan die Aktie auf "Overweight" von zuvor "Neutral" nach oben gestuft hat. IBM habe den größten Teil des vergangenen Jahrzehnts damit verbracht, sich von einem Hardware- und Dienstleistungsgeschäft zu einer softwaregeführten Plattform neu zu positionieren, die auf Hybrid-Cloud und KI basiert, so die Analysten. Software sei nun der Haupttreiber für die Aktie und mache rund 45 Prozent des Umsatzes und etwa zwei Drittel des Konzerngewinns aus.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.413,30 -0,6 -299,41 51.712,71

S&P-500 7.364,19 -1,5 -108,60 7.472,79

NASDAQ Comp 25.602,10 -2,2 -564,50 26.166,60

NASDAQ 100 29.456,28 -2,9 -890,80 30.347,08

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,19 -0,04 4,23 4,18

5 Jahre 4,25 -0,04 4,28 4,24

10 Jahre 4,49 -0,02 4,51 4,47

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:10

EUR/USD 1,1393 -0,3 -0,0034 1,1427 1,1446

EUR/JPY 184 -0,4 -0,6700 184,67 184,5500

EUR/CHF 0,9211 -0,3 -0,0028 0,9239 0,9242

EUR/GBP 0,8623 -0,0 -0,0001 0,8624 0,8631

USD/JPY 161,47 -0,0 -0,0700 161,54 161,2200

GBP/USD 1,321 -0,3 -0,0037 1,3247 1,3260

USD/CNY 6,7872 +0,2 0,0127 6,7745 6,7745

USD/CNH 6,7928 +0,2 0,0157 6,7771 6,7756

AUS/USD 0,6935 -0,9 -0,0064 0,6999 0,7011

Bitcoin/USD 62.240,60 -3,3 -2.134,33 64.374,93 64.959,44

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 72,95 -1,2 -0,91 73,86

Brent/ICE 77,43 -0,6 -0,47 77,90

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.117,89 -1,7 -72,54 4.190,43

Silber 62,08 -4,8 -3,10 65,18

Platin 1.650,70 -1,7 -28,00 1.678,70

(Angaben ohne Gewähr)

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June 23, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)