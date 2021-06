MÄRKTE USA/Wall Street startet uneinheitlich in die Woche

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen haben sich zu Wochenbeginn uneinheitlich gezeigt. Während der Dow und der S&P 500 leichte Abschläge verzeichneten, konnte der Nasdaq-Composite moderate Gewinne verbuchen. Der Dow-Jones-Index schloss 0,4 Prozent niedriger bei 34.630 Punkte, der S&P-500 gab um 0,1 Prozent nach. Für den Nasdaq-Composite ging es um 0,5 Prozent nach oben. Dabei gab es insgesamt 1.881 (Freitag: 2.115) Kursgewinner und 1.456 (1.188) -verlierer. Unverändert schlossen 119 (169) Titel.

Am Freitag hatte der S&P-500 auf dem zweithöchsten Stand seiner Geschichte geschlossen, nachdem der Arbeitsmarktbericht für den Mai die Inflationssorgen etwas gedämpft hatte. "Wir gehen davon aus, dass die Fed sich eher auf die vorsichtige Seite schlagen wird, als eine zu frühe Straffung zu riskieren", sagte UBS-Stratege Thomas Flury.

Am Wochenende hatte US-Finanzministerin Janet Yellen erklärt, dass etwas höhere Zinsen "aktuell ein Plus" für die Wirtschaft wären, nachdem Zinsen und Inflation ein Jahrzehnt zu niedrig gewesen seien. Yellen hatte zudem gesagt, die Ausgabenpläne von US-Präsident Joe Biden in Höhe von 4 Billionen Dollar seien positiv für die Wirtschaft, auch wenn sie die Inflation nach oben trieben und in höheren Zinsen resultierten. "Dass Yellen über die Idee höherer Zinsen spricht, ist nicht schockierend, aber ich denke, der Markt ist extrem nervös", so Seema Shah, Chefstrategin bei Principal Global Advisors.

Biogen nach Zulassung von Alzheimer-Medikament mit Kurssprung

Unter den Einzelwerten legte die Aktie der Google-Mutter Alphabet moderat 0,4 Prozent zu. Google hat gegen eine Strafzahlung von 270 Millionen Dollar mit den französischen Kartellbehörden einen Vergleich erzielt. In dem Kartellverfahren wird dem Unternehmen vorgeworfen, seine führende Rolle im digitalen Werbesektor zu missbrauchen. Das Verfahren ist weltweit eines der ersten in diesem Zusammenhang.

Biogen machten einen Kurssprung um 38,3 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA das Alzheimer-Medikament des Unternehmens zugelassen hat. Zeitweist waren die Titel sogar um fast 60 Prozent gestiegen. Die Aktie des Pharmakonzerns Eli Lilly, das ein ähnliches Alzheimer-Medikament entwickelt, rückten 10,2 Prozent vor.

Autodesk reduzierten sich um 2,1 Prozent. Der Software-Entwickler hat ein Gebot für Altium vorgelegt, in dem das in Kalifornien ansässige und in Australien börsennotierte Technologieunternehmen mit etwa 3,91 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Altium wies das Angebot zurück, begrüßte jedoch das Interesse von Autodesk und teilte mit, das Unternehmen sei bereit, sich auf eine angemessene Bewertung einzulassen. Die Altium-Aktie haussierte in Sydney um 39 Prozent.

Die Tesla-Aktie legte 1,0 Prozent zu. Der Konzern zieht der Hochleistungsvariante "Plaid+" seiner Limousine Model S den Stecker. Das kündigte Konzernchef Elon Musk in einer Reihe von Tweets an. Die Begründung lautete, der reguläre "Plaid" sei bereits "so gut".

Aktien von US Concrete schossen um 29,3 Prozent in die Höhe. Der Baustofflieferant hat einer Übernahme durch Vulcan Materials für 1,29 Milliarden Dollar zugestimmt. Die Aktien von Vulcan gaben um 0,9 Prozent nach.

Ölpreise leichter - Dollar etwas schwächer

Nach den deutlichen Gewinnen der Vorwoche ging es für die Ölpreise leicht nach unten. Im Fokus standen weiterhin die Atomgespräche mit dem Iran. Hier beginnt am Donnerstag eine neue Verhandlungsrunde. Teilnehmer verwiesen auf Äußerungen, wonach es in dieser Woche zu einer Einigung kommen könnte. In der Folge dürften sich die Exporte aus dem Iran deutlich erhöhen.

Der Dollar zeigte sich etwas schwächer. Der Dollar-Index gab um 0,2 Prozent nach. Nur leicht hatte der Greenback auf die Aussagen von US-Finanzministerin Yellen reagiert. Die Kombination stabiler Erwartungen an die US-Notenbank und eines sich verbreiternden globalen wirtschaftlichen Aufschwungs dürfte dazu führen, dass sich die jüngste Dollar-Schwäche fortsetzt, erwartet Goldman Sachs. Die Analysten setzen auf einen steigenden Euro und geben als Ziel 1,25 Dollar aus. Die Gemeinschaftswährung notierte bei 1,2192 Dollar.

Der Goldpreis legt mit dem schwächeren Dollar etwas zu. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen erholt sich von dem Rücksetzer am Freitag.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.630,24 -0,36 -126,15 13,15

S&P-500 4.226,52 -0,08 -3,37 12,53

Nasdaq-Comp. 13.881,72 0,49 67,23 7,71

Nasdaq-100 13.802,89 0,23 32,12 7,10

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,15 0,4 0,15 3,6

5 Jahre 0,79 1,0 0,78 43,1

7 Jahre 1,24 0,7 1,23 58,9

10 Jahre 1,57 1,7 1,55 65,2

30 Jahre 2,25 2,1 2,23 60,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 18:41 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2192 +0,24% 1,2162 1,2167 -0,2%

EUR/JPY 133,21 -0,00% 133,16 133,18 +5,6%

EUR/CHF 1,0941 -0,03% 1,0938 1,0942 +1,2%

EUR/GBP 0,8598 +0,08% 0,8600 0,8587 -3,7%

USD/JPY 109,26 -0,23% 109,48 109,46 +5,8%

GBP/USD 1,4181 +0,15% 1,4142 1,4167 +3,8%

USD/CNH (Offshore) 6,3853 -0,09% 6,3969 6,3911 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 35.583,75 -1,07% 36.208,75 36.881,01 +22,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,23 69,62 -0,6% -0,39 +42,7%

Brent/ICE 71,48 71,89 -0,6% -0,41 +39,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.899,94 1.891,49 +0,4% +8,46 +0,1%

Silber (Spot) 27,92 27,77 +0,5% +0,15 +5,8%

Platin (Spot) 1.176,35 1.167,30 +0,8% +9,05 +9,9%

Kupfer-Future 4,53 4,53 -0,1% -0,00 +28,3%

===

