MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich erwartet - Qualcomm stürzen ab

DOW JONES--Die US-Börsen dürften am Donnerstag eine Pause einlegen und die kräftigen Gewinne des Vortags konsolidieren. Der S&P-Future gewinnt vorbörslich 0,1 Prozent, der Nasdaq-Future gibt um 0,7 Prozent nach. Das Ergebnis der Kongresswahl, bei der die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erlangt hatten, verhalf den Aktienmärkten am Mittwoch zu einer fulminanten Rally. Die neuen Machtverhältnisse im Kongress dürften dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump , der den Republikanern angehört, das Regieren schwerer machen.

Zu den wenigen Sektoren, die gegen die positive Tendenz am Mittwoch unter Druck geraten waren, gehörten Aktien mit KI-Bezug. Hier zeichnen sich weitere Verluste ab, denn Anleger erwarten, dass sich der Ausbau von KI-Infrastruktur nun verzögern wird. Während Präsident Trump ein entschiedener Befürworter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren skeptisch gegenüber - ein Faktor, von dem die Demokraten profitierten.

Überdies haben neue Geschäftszahlen aus der Branche nicht in allen Punkten überzeugt. So brechen die Aktien von Qualcomm vorbörslich um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat zwar in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Chips für die Automobilindustrie verkauft, dem stand aber ein rückläufiger Absatz von Chips für Mobiltelefone gegenüber. Insgesamt übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen von Analysten. Der Ausblick enthielt jedoch Licht und Schatten.

Der Chiphersteller Arm hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit dem Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal lagen über den Konsensschätzungen. Die Aktie kann sich der schlechten Stimmung im Sektor aber nicht entziehen und fällt um 7 Prozent.

Positiv werden die Zahlen des Ölkonzerns Conocophilips aufgenommen, dessen Aktie um 1,9 Prozent steigt. Allerdings hatten die Titel am Mittwoch im Sog des Ölpreiseinbruchs kräftig Federn gelassen. Auch die Zahlen von Peloton Interactive (+9,4%) kommen gut an.

Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert.

Die am Vortag gesunkenen Anleiherenditen legen leicht zu. Aktuell steigt die Zehnjahresrendite um 1 Basispunkt nach auf 4,90 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Der Ölpreis macht einen Teil seiner heftigen Verluste vom Mittwoch wett. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,7 Prozent auf 97,16 Dollar. Gold ist derweil erneut gesucht. Hier verweisen Marktteilnehmer auf die ungewisse künftige politische Lage, die Anleger in den "sicheren Hafen" des Edelmetalls treibe.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,61 +0,03 4,62 4,55

5 Jahre 4,71 +0,02 4,72 4,64

10 Jahre 4,90 +0,01 4,91 4,84

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1219 -0,1 -0,0008 1,1227 1,1192

EUR/JPY 177,76 -0,1 -0,1000 177,86 177,3600

EUR/CHF 0,9175 +0,0 0,0002 0,9173 0,9186

EUR/GBP 0,8333 +0,0 0,0001 0,8332 0,8343

USD/JPY 158,44 +0,0 0,0200 158,42 158,4400

GBP/USD 1,3462 -0,1 -0,0009 1,3471 1,3414

USD/CNY 6,668 -0,1 -0,0051 6,6731 6,6701

USD/CNH 6,6661 -0,1 -0,0086 6,6747 6,6695

AUS/USD 0,7002 -0,0 -0,0002 0,7004 0,6972

Bitcoin/USD 79.605,83 -0,7 -573,14 80.178,97 77.563,90

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,49 +1,6 1,37 88,12

Brent/ICE 97,16 +2,7 2,54 94,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.117,08 +1,4 57,34 4.059,74

Silber 52,64 +0,8 0,42 52,21

Platin 1.521,79 +1,7 24,95 1.496,84

(Angaben ohne Gewähr)

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November 05, 2026 08:53 ET (13:53 GMT)