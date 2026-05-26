MÄRKTE USA/Wall Street uneinheitlich - Technologie-Werte legen zu

DOW JONES--Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigt sich die Wall Street am Dienstagmittag (Ortszeit). Während der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 50.447 Punkte nachgibt, geht es für den S&P-500 um 0,4 Prozent nach oben. Besonders stark fällt das Plus bei den Technologie-Werten aus. Die Nasdaq-Indizes steigen um bis zu 1,3 Prozent.

Die am Wochenende aufgekommenen Hoffnungen auf einen baldigen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran haben mittlerweile wieder einige Dämpfer erhalten. Denn die USA haben iranische Raketenstellungen angegriffen, ebenso Minen-Boote. Die Maßnahmen würden als defensiv ausgerichtet bezeichnet und stellten keine Beeinträchtigung für den Prozess der Friedensfindung dar, so US-Militärs. Von der US-Regierung hatte es am Wochenende noch geheißen, man stehe kurz vor einem Rahmenabkommen, das eine Verlängerung der Feuerpause und eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus vorsehe. Darauf waren die Ölpreise stark gefallen.

Zwar steigen die Ölpreise nun wieder und Brent- Öl verteuert sich um 4,1 Prozent auf 100,06 Dollar. Das ist aber immer noch weniger als am Freitag im US-Handel. Entsprechend gedämpft werden damit Inflationssorgen, worauf es mit den Renditen der US-Anleihen deutlich abwärts geht. Die Zehnjahresrendite fällt um 7,0 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Der Dollar gibt leicht nach, der Dollar-Index verliert 0,1 Prozent.

Keinen Einfluss haben die veröffentlichen US-Konjunkturdaten. Das Verbrauchervertrauen ist im Mai leicht gesunken, da sich die inflationären Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten verstärkten.

Das zweite zentrale Thema für den Aktienmarkt ist die weiterlaufende KI-Rally vor dem Hintergrund jüngster starker Unternehmensergebnisse aus der Branche und immer neuen Hinweisen auf eine andauernd hohe Nachfrage nach Chips für KI-Server und -Beschleuniger.

Die Marktexperten von Montis Financial warnen derweil: "Der S&P-500 reitet immer noch auf einer Welle der Euphorie nach einer herausragenden Berichtssaison im ersten Quartal, aber nun, da die Berichtssaison für die nächsten Monate vorbei ist, ist die Wahrscheinlichkeit eines Sommer-Abverkaufs hoch." Datenseitig dürften viele Akteure bereits den Donnerstag im Blick haben mit dem bevorzugten Inflationsindikator der US-Notenbank. Am Zinsterminmarkt wird inzwischen eine Wahrscheinlichkeit von fast 60 Prozent für eine Zinserhöhung gesehen.

Bei den Chipwerten verlieren Nvidia nach anfänglichen Gewinnen nun 1,2 Prozent. Die Aktien von AMD rücken dagegen um 5,6 Prozent vor. Für Marvell Technology geht es um 4,2 Prozent aufwärts, für Micron Technology um 17,1 Prozent.

Dell Technologies steigen um 2,9 Prozent, nachdem sie am Freitag um 17 Prozent zugelegt hatten. Analysten erwarten, dass der Computerbauer bei der Bekanntgabe der Ergebnisse am Donnerstag die Erwartungen übertreffen wird.

Aktien von Raketen- und Satellitenunternehmen sind ebenfalls weiter gesucht. Für Fantasie sorgt, dass das Raumfahrt- und KI-Unternehmen SpaceX von Elon Musk Unterlagen bei der Börsenaufsicht für seinen geplanten Börsengang vorgelegt hat. Zu hören ist von einer Unternehmensbewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen Dollar. Redwire schießen um 27,4 Prozent nach oben. Firefly Aerospace und Intuitive Machines steigen um bis zu 16,7 Prozent.

Der Pharmakonzern Eli Lilly hat die Übernahme von drei Impfstoffentwicklern vereinbart mit einem Transaktionsvolumen von fast 4 Milliarden Dollar. Die Aktie steigt um 1,4 Prozent.

AutoZone hat im dritten Geschäftsquartal beim Gewinn die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz dagegen knapp verfehlt. Die Aktie des Ersatzteilehändlers verbilligt sich um 11,7 Prozent.

Akari Therapeutics knicken um 7,7 Prozent ein. Das Unternehmen hat mitgeteilt, ein Paket privat platzierter Akari-Aktien zu kaufen.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.446,51 -0,3 -133,19 50.579,70

S&P-500 7.505,66 +0,4 +32,19 7.473,47

NASDAQ Comp 26.550,92 +0,8 +206,94 26.343,97

NASDAQ 100 29.864,98 +1,3 +383,34 29.481,64

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,06 -0,07 4,08 4,04

5 Jahre 4,20 -0,07 4,21 4,17

10 Jahre 4,50 -0,07 4,52 4,48

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 19:01

EUR/USD 1,1622 -0,2 -0,0021 1,1643 1,1640

EUR/JPY 185,17 +0,1 0,1600 185,01 184,9700

EUR/CHF 0,9132 +0,2 0,0020 0,9112 0,9113

EUR/GBP 0,8646 +0,3 0,0027 0,8619 0,8618

USD/JPY 159,31 +0,3 0,4200 158,89 158,8900

GBP/USD 1,3438 -0,5 -0,0063 1,3501 1,3500

USD/CNY 6,786 +0,0 0,0018 6,7842 6,7842

USD/CNH 6,7861 +0,0 0,0024 6,7837 6,7826

AUS/USD 0,7161 -0,2 -0,0012 0,7173 0,7172

Bitcoin/USD 76.313,30 -1,2 -893,81 77.207,11 77.718,04

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,07 -2,6 -2,53 96,6

Brent/ICE 100,06 +4,1 3,92 96,14

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.502,97 -1,5 -67,59 4.570,56

Silber 75,92 -2,8 -2,15 78,08

Platin 1.938,90 -1,5 -28,72 1.967,62

(Angaben ohne Gewähr)

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May 26, 2026 12:23 ET (16:23 GMT)