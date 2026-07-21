MÄRKTE USA/Wall Street vor Erholung - Technologiewerte legen zu

DOW JONES--Die Wall Street dürfte am Dienstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Vor allem bei den Technologiewerten dürfte es kräftiger nach oben gehen. Laut einem Bericht plant Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) die Preise bei sowohl fortschrittlichen als auch älteren Chips ab 2027 um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Dies sorgt bei Chip-Aktien wie Nvidia, Intel und Advanced Micro Devices (AMD) vorbörslich für Aufschläge von bis zu 6,0 Prozent. Der Terminkontrakt auf den Nasdaq-100 klettert um 1,2 Prozent nach oben. Der Future auf den S&P-500 gewinnt 0,5 Prozent.

Leicht gestützt wird die Stimmung auch von den jüngsten Entwicklungen im Iran-Krieg. Katar hat die Idee eines 10-tägigen Waffenstillstands sowie einer Aussetzung der Schifffahrtsbeschränkungen in der Straße von Hormus ins Spiel gebracht. Doch ob sich die USA und der Iran hierzu bereit erklären, bleibt bislang ungewiss. Die Ölpreise holen derweil ihre leichten Abgaben aus dem Verlauf wieder auf und legen kräftiger zu. Für Brent geht es 1,4 Prozent auf 90,46 Dollar nach oben. Denn die Lage bleibt weiter angespannt, die USA und der Iran haben bereits die neunte Nacht in Folge ihre Attacken fortgesetzt. Zudem wurden auch Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Der Devisenmarkt ist weniger sensibel für geopolitische Entwicklungen geworden und konzentriert sich stattdessen stärker auf die Geldpolitik , wie es heißt. Auch die Renditen am Anleihemarkt bewegen sich kaum von der Stelle. Für zehnjährige Papiere liegt diese bei 4,60 Prozent. Der Goldpreis profitiert dagegen etwas von seinem Status als "sicherer Hafen". Die Feinunze gewinnt 1,3 Prozent auf 4.057 Dollar.

Wichtige Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht auf der Tagesordnung. Dafür geht die Bilanzsaison in eine neue Runde mit Geschäftszahlen von General Motors und 3M. Spannend wird es in den kommenden Tagen mit Quartalsausweisen von Technologie-Schwergewichten wie der Google-Mutter Alphabet, IBM und Tesla am Mittwoch oder Intel am Donnerstag.

Die Aktien von General Motors fallen um 0,4 Prozent, obwohl der Konzern die Prognose für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) für das Gesamtjahr erneut angehoben hat. Der Autohersteller rechnet jedoch für das Jahr weiterhin mit Bruttozollkosten zwischen 2,5 und 3,5 Milliarden Dollar.

Auch 3M hat nach einer starken Geschäftsdynamik im ersten Halbjahr ihre Jahresziele angehoben, nachdem im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz gestiegen sind. Die Aktie klettert um 6,2 Prozent. Novo Nordisk verklagt indes den US-Rivalen Eli Lilly wegen irreführender Werbung - die Aktie büßt 0,6 Prozent ein.

Die 81 Milliarden Dollar schwere Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount ist auf eine juristische Hürde gestoßen. Ein Bundesgericht in Kalifornien hat eine einstweilige Verfügung erlassen, die es den Unternehmen temporär untersagt, die Transaktion abzuschließen. Unterdessen prüft das Gericht, ob die Fusion bis zur Klärung einer von einem Dutzend Bundesstaaten angestrengten Kartellklage blockiert bleiben soll. Die Aktien von Warner Bros Discovery und Paramount Skydance legen dennoch um 0,3 bzw. 0,9 Prozent zu.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 -0,01 4,21 4,19

5 Jahre 4,32 -0,01 4,33 4,31

10 Jahre 4,60 -0,00 4,61 4,58

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:03

EUR/USD 1,1416 +0,0 0,0002 1,1414 1,1407

EUR/JPY 185,79 +0,2 0,3300 185,46 185,4000

EUR/CHF 0,9256 +0,1 0,0011 0,9245 0,9243

EUR/GBP 0,8519 +0,3 0,0022 0,8497 0,8493

USD/JPY 162,74 +0,2 0,2500 162,49 162,5300

GBP/USD 1,3397 -0,2 -0,0031 1,3428 1,3426

USD/CNY 6,7656 -0,0 -0,0012 6,7668 6,7668

USD/CNH 6,7667 -0,0 -0,0017 6,7684 6,7694

AUS/USD 0,7014 +0,3 0,0020 0,6994 0,6999

Bitcoin/USD 66.347,90 +1,6 1.014,27 65.333,63 64.538,78

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,30 +1,3 1,07 83,23

Brent/ICE 90,46 +1,4 1,24 89,22

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.056,74 +1,3 51,03 4.005,71

Silber 58,85 +4,3 2,44 56,42

Platin 1.628,63 +2,2 34,63 1.594,00

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2026 08:26 ET (12:26 GMT)