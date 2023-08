MÄRKTE USA/Wall Street vor Fed-Protokoll wenig bewegt

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig verändert und ohne klaren Trend präsentiert sich die Wall Street am Mittwochmittag (Ortszeit). Wie schon zuletzt zu beobachten rückt das Zinsthema wieder deutlich in den Vordergrund. Hier erhoffen sich Anleger Hinweise von dem am Abend (MESZ) anstehenden Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Juli, im Vorfeld halten sich Anleger zurück. Zuletzt gab es aus dem Kreise der Fed wieder vermehrt Stimmen, die für eine weitere Zinserhöhung im September plädierten. Die am Zinsterminmarkt eingepreiste Wahrscheinlichkeit, dass die Fed den Leitzins im September beibehält, liegt laut CME Fed-Watch Tool derzeit bei 89 Prozent. Aber für die Zeit danach wird die Sache unsicherer.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,1 Prozent auf 34.980 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büßen dagegen 0,1 bzw. 0,5 Prozent ein. "Der Markt konzentriert sich nach der Berichtsperiode wieder auf die Fed. Die hat signalisiert, dass die Zinsen immer noch steigen könnten, und der Markt hat es nicht geglaubt. In den vergangenen Tagen begann er aber, es zu glauben", sagt Chefmarktstratege Rich Steinberg von Colony Group. Untermauert wird diese Sicht durch erneut deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten. US-Baubeginne sind im Juli wesentlich stärker gestiegen als gedacht. Auch die Industrieproduktion legte im Juli klar kräftiger als das vorausgesagt zu - das galt auch für die Kapazitätsauslastung.

Renditen leicht im Plus

Ähnlich wie am Aktienmarkt passiert auch bei den Renten nicht viel. Die neuen Zeichen der Stärke am Häusermarkt belasten die Notierungen leicht und hieven die Renditen knapp ins Plus.

Der Dollar holt mit den überraschend überzeugenden US-Daten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und zeigt sich hauchdünn im Plus. Hier stützen Zinserhöhungsspekulationen, heißt es. Die Strategen von JP Morgan sind für den Greenback generell positiv gestimmt und glauben, dass es keine gute Idee sei, eine Schwäche der US-Währung zu erwarten.

Die Ölpreise zeigen sich volatil - aktuell geht es für die Notierungen von Brent und WTI um bis zu 0,3 Prozent nach unten. "Die Sorge, dass Chinas schwächelnde Wirtschaft die Nachfrage belastet, gleicht das knappe Angebot auf dem Ölmarkt aus", heißt es bei den ANZ-Analysten. Ein bullisches Signal liefern die US-Lagerbestandsdaten: Die Rohölvorräte haben sich in der Vorwoche verringert und dies deutlicher als erwartet. Auch die gestiegene Auslastung der Raffinerien deutet auf eine gestiegene US-Nachfrage hin.

Intel sagt Übernahme von Tower Semiconductor ab

Unter den Einzelwerten fällt der Intel-Kurs um 2,9 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat die geplante, milliardenschwere Übernahme von Tower Semiconductor abgesagt. Die notwendigen behördlichen Genehmigungen für die Übernahme des israelischen Chipherstellers seien nicht rechtzeitig eingegangen - vor allem die Genehmigung aus China fehlte.

Der E-Autobauer Tesla hat zum zweiten Mal in weniger als einer Woche die Preise in China gesenkt. Der Konzern scheint darauf bedacht zu sein, seine Konkurrenz auf dem größten Automarkt der Welt unter Druck zu setzen. Die Preisstrategie wird am Markt kritisch beäugt, der Kurs gibt 1,7 Prozent nach.

Für die Titel von H&R Block geht es 10,8 Prozent nach oben. Das Steuerberatungsunternehmen hat Quartalszahlen über den Prognosen veröffentlicht. Dazu kündigte die Gesellschaft eine 10 Prozent höhere Dividende an. Agilent Technologies meldete dagegen für ihr drittes Quartal niedrigere Umsätze und deutlich geringere Gewinne als im Vorjahreszeitraum, übertraf damit aber dennoch die Markterwartungen. Die Aktie des Herstellers von Laborinstrumenten verliert 2,7 Prozent.

Der vietnamesische Elektroautohersteller Vinfast ist am Vortag in New York an die Börse gegangen, der Kurs war um fast 70 Prozent emporgeschossen. Vinfast wurde damit mit rund 23 Milliarden Dollar bewertet. Das erscheint Anlegern nun doch übertrieben und es werden tüchtig Gewinne eingestrichen, der Kurs bricht um knapp 20 Prozent ein.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.979,84 +0,1% 33,45 +5,5%

S&P-500 4.432,75 -0,1% -5,11 +15,5%

Nasdaq-Comp. 13.558,03 -0,5% -73,01 +29,5%

Nasdaq-100 14.978,36 -0,4% -59,29 +36,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,96 +0,4 4,96 54,1

5 Jahre 4,38 +0,5 4,37 38,0

7 Jahre 4,32 +0,7 4,32 35,3

10 Jahre 4,22 +0,8 4,22 34,4

30 Jahre 4,34 +2,2 4,32 37,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:19 Uhr Di, 17:02 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0902 -0,0% 1,0918 1,0940 +1,9%

EUR/JPY 158,98 +0,2% 158,77 158,84 +13,3%

EUR/CHF 0,9579 +0,0% 0,9590 0,9583 -3,2%

EUR/GBP 0,8551 -0,4% 0,8591 0,8584 -3,4%

USD/JPY 145,83 +0,2% 145,47 145,22 +11,2%

GBP/USD 1,2747 +0,3% 1,2719 1,2745 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3332 +0,2% 7,3192 7,3129 +5,9%

Bitcoin

BTC/USD 29.068,56 -0,5% 29.150,23 29.425,25 +75,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,75 80,99 -0,3% -0,24 +2,4%

Brent/ICE 84,73 84,89 -0,2% -0,16 +2,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,50 38,81 -3,4% -1,32 -50,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,21 1.901,85 +0,0% +0,36 +4,3%

Silber (Spot) 22,58 22,53 +0,2% +0,05 -5,8%

Platin (Spot) 896,05 892,05 +0,4% +4,00 -16,1%

Kupfer-Future 3,65 3,67 -0,4% -0,01 -4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

