MÄRKTE USA/Wall Street vor Inflationsdaten positiv gestimmt

NEW YORK (Dow Jones)--Beflügelt von neuen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Führung für die lahmende Wirtschaft in China schwingt sich die Wall Street am Dienstag zu moderaten Aufschlägen auf. Anleger wagen sich aber nicht allzu weit vor, denn am Mittwoch werden die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent auf 34.170 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,4 bzw. 0,3 Prozent.

Einige Vertreter der US-Notenbank haben zwar signalisiert, dass die Zinsen zunächst weiter steigen dürften, um die Inflation einzudämmen. Doch dürfte der Zinsgipfel aber schon bald erreicht sein. "Eine schwächere Inflationsrate als prognostiziert könnte signalisieren, dass sich die Inflation stärker auf das Ziel der Fed zubewegt, was zu einer kurzen Erholung führen könnte, wenn sich der Konsens dann auf nur noch eine weitere Zinsanhebung in diesem Jahr anstelle der derzeit vorgesehenen zwei ändert", sagt Marktstratege Richard Hunter von Interactive Investor.

Markt hofft auf baldigen Zinsgipfel

Mit der Annahme des bald erreichten Zinsgipfels war die Zehnjahresrendite wieder unter die Marke von 4 Prozent gerutscht. Dort verharrt sie weiter, aktuell zeigt sich der Rentenmarkt uneinheitlich.

Der Dollar erholt sich etwas, nachdem er zu einem Korb von anderen Währungen auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten gesunken war. Der Dollarindex liegt noch 0,1 Prozent im Minus.

Am Ölmarkt tendieren die Preise fester. Stützend wirken nach Angaben aus dem Handel Fördermengenkürzungen der großen Öllieferanten Russland und Saudi-Arabien und die Hoffnung auf eine höhere Nachfrage infolge der chinesischen Maßnahmen zur Unterstützung der heimischen Wirtschaft. "Es gibt weitere Warnungen vor einer strukturellen Verknappung auf dem globalen Ölmarkt, die zum großen Teil durch kurzsichtigen Verzicht auf Investitionen in fossile Brennstoffe verursacht wurde", sagt Ölanalyst Phil Flynn von Price Futures.

WD-40 mit Kursfeuerwerk nach Zahlenvorlage

Unter den Einzelwerten springen WD-40 um 18,6 Prozent nach oben, nachdem die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal positiv überrascht haben und der Hersteller von - unter anderem - Schmierstoffen und Reinigungsmitteln seine Jahresprognose bekräftigt hat.

Für PVH geht es um 0,9 Prozent aufwärts. Der Modekonzern mit den Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger baut weitere Arbeitsplätze ab, um die Personalkosten bis Ende des Jahres um 10 Prozent zu senken. Zu den stärksten Werten im Dow-Jones-Index zählen Salesforce mit plus 3,6 Prozent, nachdem das Unternehmen Preiserhöhungen von durchschnittlich 9 Prozent angekündigt hat.

US Bancorp ziehen nach einer Hochstufung durch Bank of America um 3,4 Prozent an. Iovance Biotherapeutics stürzen nach der Ankündigung einer Kapitalerhöhung durch das Biotechnologie-Unternehmen um 10,6 Prozent ab.

Better Therapeutics schießen um 28,9 Prozent nach oben. Das Unternehmen für verschreibungspflichtige digitale Therapeutika teilte mit, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel AspyreRx zur Behandlung für Erwachsene mit Typ-2-Diabetes zugelassen hat.

Die Roku-Aktie macht einen Satz von 12 Prozent, nachdem der Anbieter von Streaming-Ausrüstung eine Zusammenarbeit mit Shopify bekanntgegeben hat. ADC Therapeutics stürzen um 21,5 Prozent ab, nachdem das Unternehmen eine Unterbrechung der Rekrutierung für eine wichtige klinische Phase-2-Studie angekündigt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.170,38 +0,7% 225,98 +3,1%

S&P-500 4.427,67 +0,4% 18,14 +15,3%

Nasdaq-Comp. 13.725,89 +0,3% 40,41 +31,1%

Nasdaq-100 15.080,76 +0,2% 35,12 +37,9%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,89 +4,7 4,85 47,4

5 Jahre 4,25 +0,9 4,24 25,0

7 Jahre 4,13 +0,0 4,13 16,3

10 Jahre 3,98 -1,4 4,00 10,4

30 Jahre 4,02 -1,0 4,03 5,1

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:35 Mo, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0993 -0,1% 1,1018 1,0983 +2,7%

EUR/JPY 154,48 -0,6% 155,14 155,50 +10,1%

EUR/CHF 0,9680 -0,6% 0,9726 0,9751 -2,2%

EUR/GBP 0,8523 -0,4% 0,8538 0,8562 -3,7%

USD/JPY 140,52 -0,6% 140,81 141,55 +7,2%

GBP/USD 1,2899 +0,3% 1,2904 1,2829 +6,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2199 -0,1% 7,2046 7,2321 +4,2%

Bitcoin

BTC/USD 30.519,36 +0,7% 30.571,68 30.249,65 +83,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,75 72,99 +2,4% +1,76 -5,8%

Brent/ICE 79,36 77,69 +2,1% +1,67 -4,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,60 30,23 -2,1% -0,63 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,72 1.925,70 +0,2% +4,02 +5,8%

Silber (Spot) 23,05 23,13 -0,3% -0,08 -3,8%

Platin (Spot) 928,40 931,50 -0,3% -3,10 -13,1%

Kupfer-Future 3,75 3,78 -0,7% -0,03 -1,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

