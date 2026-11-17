Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
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17.11.2026 15:08:42
MÄRKTE USA/Wall Street vor Nvidia-Zahlen stabilisiert
DOW JONES--Nach dem Vortagesabsturz deutet sich am Dienstag eine Stabilisierung an der Wall Street an. Der Aktienterminmarkt erholt sich im Verlauf etwas und lässt nun auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Doch die nach Börsenschluss anstehenden Geschäftszahlen von Nvidia lassen keine echte Kauflaune aufkommen. Nach der jüngsten Führungskrise und der Frage nach der künftigen Strategie kommt den Drittquartalszahlen, vor allem aber möglichen Aussagen von Interims-CEO Colette Kress besondere Bedeutung zu, weil sie Hinweise auf die Zukunft des Unternehmens enthalten könnten.
Es wird erwartet, dass Nvidia erneut ein Quartal mit starkem Umsatzwachstum meldet. Interimschefin Kress soll Nvidias aggressive Übernahmepolitik zügeln - eine Praxis, die bislang die breitere KI-Wirtschaft gestützt hat. "Investoren wollen zudem wissen, wie lange der Superzyklus bei den Investitionsausgaben der Hyperscaler das Umsatzwachstum von Nvidia noch stützen wird und ob das Unternehmen auf Kurs ist, in den kommenden Jahren einen Umsatz von 1 Billion US-Dollar zu erreichen", merkt Analystin Kathleen Brooks von XTB an. Der Chipkonzern könnte zudem versuchen, die Aktionäre mit einem weiteren großen Aktienrückkaufprogramm oder mit Dividenden zu erfreuen.
Dass der abgesetzte Ex-CEO Jensen Huang an die Spitze von Nvidia zurückkehrt, scheint indes ausgeschlossen. Das Board erwägt laut Kreisen nicht, den Mitgründer wieder als CEO einzusetzen. Nvidia hat unterdessen einen Ausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und für Exportkontrollen eingerichtet. Der Schritt steht im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um Nvidia-Gründer Huang. Die Aktien drehen im vorbörslichen Handel um 1,4 Prozent ins Plus.
Wie bereits am Vortag bremsen auch neue US-Vorschriften den Markt und besonders den Technologiesektor. Diese sollen Chinas Zugriff auf fortschrittliche KI-Rechenleistung, einschließlich der KI-Chips von Nvidia, über Remote-Rechenzentren eindämmen. "Dies ist eine bedeutsame Eskalation, da die Beschränkungen über die Frage hinausgehen, wer fortschrittliche Chips kaufen kann, hin zu der Frage, wer aus der Ferne auf deren Rechenleistung zugreifen kann", sagt Chef-Anlagestrategin Charu Chanana von Saxo Markets.
Die Einzelhandelsumsätze im Oktober überraschen positiv, die Importpreise für den gleichen Monat fallen höher als gedacht aus. Damit liefern die Daten Argumente für Zinserhöhungen. Kurz vor Handelsbeginn wird die Industrieproduktion veröffentlicht. Am Anleihemarkt steigen die Renditen mit den Daten leicht. Die 10-jährige Rendite bei US-Staatsanleihen steigt um 2 Basispunkte auf 5,15 Prozent. Die wird Ende 2027 voraussichtlich bei einem gewichteten Durchschnitt von 4,9 Prozent liegen, wie aus der globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America für November hervorgeht.
Steigende Renditen hieven den Dollar-Index um 0,2 Prozent nach oben. Die Goldpreise verlieren mit steigenden Marktzinsen leicht. Die Ölpreise ziehen wegen neuer Sorgen über eine erneute Eskalation im Nahen Osten an.
Am Aktienmarkt verlieren Home Depot 1,9 Prozent. Der Baumarktkonzern hat im dritten Quartal den Umsatz um rund 5 Prozent gesteigert. Die Gesellschaft dürfte das Schlimmste hinter sich haben, doch die Baumarktkette habe bei ihrer Erholung noch einen weiten Weg vor sich, heißt es bei D.A. Davidson. Die Geschäftszahlen seien sehr durchwachsen ausgefallen, urteilt Analyst Michael Baker. Die Aktie von Walt Disney verliert nach Veröffentlichung von Quartalszahlen 1,6 Prozent. Disney hat im vierten Geschäftsquartal Umsätze und Gewinne erzielt, die die Erwartungen übertrafen. Zudem prognostizierte der Unterhaltungs-Konzern ein anhaltendes Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Das Unternehmen plant aber, einen Großteil der im Zuge mehrerer Entlassungsrunden eingesparten Mittel in sein Content-Budget zu investieren.
Amer Sports ziehen um 6,2 Prozent an, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal 2026 den Umsatz gesteigert hat. Lennar gewinnen 0,9 Prozent, nachdem Berkshire ihre Beteiligung an dem Hausbauer erhöht hat.
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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,86 +0,03 4,86 4,78
5 Jahre 4,96 +0,02 4,96 4,89
10 Jahre 5,15 +0,02 5,15 5,09
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19
EUR/USD 1,0978 -0,2 -0,0018 1,0996 1,1005
EUR/JPY 174,99 -0,2 -0,3400 175,33 175,6000
EUR/CHF 0,9233 -0,0 -0,0001 0,9234 0,9237
EUR/GBP 0,8329 -0,1 -0,0010 0,8339 0,8344
USD/JPY 159,38 -0,0 -0,0300 159,41 159,5400
GBP/USD 1,3178 -0,0 -0,0004 1,3182 1,3184
USD/CNY 6,6658 +0,0 0,0016 6,6642 6,6642
USD/CNH 6,6667 +0,0 0,0021 6,6646 6,6646
AUS/USD 0,6724 -0,2 -0,0012 0,6736 0,6749
Bitcoin/USD 64.913,78 -0,6 -373,50 65.287,28 64.522,35
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 86,85 +1,3 1,13 85,72
Brent/ICE 93,71 +1,4 1,27 92,44
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 3.847,34 -0,2 -8,91 3.856,25
Silber 47,44 +0,9 0,42 47,01
Platin 1.432,19 -1,2 -17,26 1.449,45
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/hab
(END) Dow Jones Newswires
November 17, 2026 09:09 ET (14:09 GMT)
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Aktien in diesem Artikel
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|27,40
|3,79%
|Home Depot
|307,10
|-2,74%
|Lennar Corp.
|74,70
|-1,74%
|Lennar CorpShs -B-
|72,50
|-2,03%
|NVIDIA Corp.
|140,84
|-0,76%
|Walt Disney
|105,72
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