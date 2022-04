MÄRKTE USA/Wall Street vor Stabilisierungsversuch

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aktienterminmarkt an der Wall Street deutet am Donnerstag auf eine Stabilisierung nach den heftigen Verlusten der Vortage hin. Die zuvor gebeutelten Technologiewerte dürften sich minimal erholen. Der S&P-500 hatte zuletzt unter der 200-Tagelinie geschlossen. Auch einen Tag nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank bleibt es dabei, dass dieses wenig Überraschendes zu Tage gefördert hat. Die Wende der Fed hin zu geldpolitischen Straffungen bei Zinsen und Bilanz laufe, was aber bekannt gewesen sei, heißt es im Handel.

Daher standen Technologie- und Wachstumswerte bereits zuvor unter Abgabedruck. "Es ist wenig überraschend, dass Wachstumstitel die Verluste anführen, bedenkt man deren bekannte Sensibilität für Zinsen. Die (technologielastige) Nasdaq liegt bereits rund 5 Prozent unterhalb ihrer jüngsten Hochs", erläutert Marktstratege Michael Brown von Caxton. Mittelfristig könnten diese Titel aber besser laufen als der Gesamtmarkt, weil der Markt bei nachlassender Konjunktur Wachstum honoriere. Insgesamt bleibe das Börsenumfeld mit Ukraine-Krieg, Russland-Sanktionen, steigender Inflation und Lockdowns in China schwierig, so Stimmen aus dem Handel.

Auch am Rentenmarkt scheint etwas Ruhe einzukehren, gleichwohl steigt die Rendite zehnjähriger Benchmark-Staatsanleihen auf neue Dreijahreshochs. Am kurzen Ende des Anleihemarktes sinken die Renditen aber. "Ich denke, dass die Investoren die Märkte betrachten und sagen: 'Wissen Sie was, wir haben immer noch eine starke Wirtschaft und eine Rezession ist bei weitem nicht unvermeidlich, selbst mit all diesen Zinserhöhungen, und es gibt einen sehr starken Arbeitsmarkt'", macht Marktanalyst Craig Erlam von Oanda Anlegern Mut. Er sieht zwar auch Abwärtsrisiken, bescheinigt dem Markt aber auch eine große Widerstandsfähigkeit. Die wöchtlichen Arbeitsmarktdaten verfehlten zwar die Erwartungen, bewegen sich aber mit sinkenden Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe weiter in Richtung Beschäftigungsaufbau und dürften die Fed daher nicht vom Kurs geldpolitischer Straffungen abbringen.

Gold und Öl teurer

Kaum verändert zeigt sich der Dollar, der Dollarindex liegt knapp 0,1 Prozent im Minus. Die Botschaften aus dem Sitzungsprotokoll der Fed sei weitgehend eingepreist, heißt es. Die CBA-Analysten sind der Ansicht, dass der Dollar daher seinen Höchststand fast erreicht habe.

Die Preise für Gold und Erdöl steigen mit den Schlagzeilen zur Ukraine. Es verdichten sich die Anzeichen, dass Russland eine militärische Entscheidung durch eine Großoffensive im Osten der Ukraine sucht. Daher schwänden Hoffnungen auf eine diplomatische Beendigung des Krieges. Während die Ankündigungen immer neue Russland-Sanktionen die Ölpreise stützt, profitiert das Edelmetall als vermeintlich sicherer Hafen von den nachlassenden Hoffnungen auf eine diplomatische Einigung.

HP Inc von Buffett befeuert

Die Aktien von HP schießen im vorbörslichen Handel um 11,7 Prozent empor. Berkshire Hathaway, die Holding-Gesellschaft von Investoren-Legende Warren Buffett, hat einen Anteil von 11,4 Prozent am Hersteller von Personalcomputern und Druckern erworben.

Die Titel von Levi Strauss klettern um 2,3 Prozent. Der Jeans-Hersteller hat im ersten Quartal bei Umsatz und Gewinn die Prognosen des Marktes übertroffen. Die Aktie von Conagra Brands fällt um 2,7 Prozent, nachdem der Lebensmittelkonzern bei Vorlage von Quartalszahlen einen enttäuschenden Ausblick geliefert hat.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,45 -3,6 2,48 171,5

5 Jahre 2,67 -1,9 2,69 141,2

7 Jahre 2,69 +0,4 2,69 125,3

10 Jahre 2,62 +2,5 2,60 111,1

30 Jahre 2,64 +1,4 2,63 74,4

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:18 Uhr Mi, 17:42 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0914 +0,1% 1,0919 1,0905 -4,0%

EUR/JPY 135,24 +0,2% 134,99 134,92 +3,3%

EUR/CHF 1,0186 +0,2% 1,0180 1,0169 -1,8%

EUR/GBP 0,8344 +0,0% 0,8343 0,8342 -0,7%

USD/JPY 123,94 +0,1% 123,63 123,72 +7,7%

GBP/USD 1,3080 +0,1% 1,3088 1,3073 -3,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3670 +0,1% 6,3656 6,3665 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 43.810,34 -0,1% 43.365,40 44.077,84 -5,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,06 96,23 +1,9% 1,83 +32,6%

Brent/ICE 103,07 101,07 +2,0% 2,00 +34,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.929,23 1.925,31 +0,2% +3,92 +5,5%

Silber (Spot) 24,47 24,45 +0,1% +0,02 +5,0%

Platin (Spot) 952,98 957,52 -0,5% -4,54 -1,8%

Kupfer-Future 4,72 4,74 -0,4% -0,02 +6,1%

