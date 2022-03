MÄRKTE USA/Wall Street zum Start wenig verändert - Ölpreise ziehen an

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,1 Prozent höher bei 34.803 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite notiert nahezu unverändert.

In einem anhaltend unruhigen Marktumfeld agieren die Anleger weiter mit Vorsicht. Überschattet wird der Handel vom Ukraine-Krieg, der mit unverminderter Härte weitergeht. Die Gespräche zwischen Moskau und Kiew zeigen kaum Anzeichen für Fortschritte. Die Ukraine hat ein Ultimatum zur Übergabe der belagerten Hafenstadt Mariupol an die russischen Streitkräfte abgelehnt.

"In den kommenden Tagen und vielleicht sogar Wochen geht es um alles, was sich aus dem Ukraine-Konflikt ergibt", so Carsten Brzeski, globaler Makro-Leiter der ING Groep. "Dies ist der Haupttreiber der Märkte."

Belastet wird das Sentiment auch von wieder deutlich anziehenden Ölpreisen, die den ohnehin bestehenden Inflationssorgen Nahrung geben. Bestimmender Preisfaktor ist auch hier der Ukraine-Krieg. So hat Russland erneut davor gewarnt, sein Erdöl mit einem Embargo zu belegen. "Uns wird zunehmend bewusst, dass einige Lieferketten endgültig unterbrochen werden könnten. Die Energiepreise werden, egal wie der Krieg ausgeht, hoch bleiben", so Brzeski. Der Preis für die Sorte Brent steigt aktuell um 4,3 Prozent auf 112,55 Dollar.

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im Februar indessen abgeschwächt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) fiel auf einen Stand von plus 0,51, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Zudem wurde der Januar-Wert auf plus 0,59 von plus 0,69 nach unten korrigiert.

Dollar etwas fester

Am Devisenmarkt zeigt sich der als sicherer Währungshafen geltende US-Dollar moderat fester. Der Dollar-Index legt 0,1 Prozent zu. Die US-Währung dürfte in dieser Woche zulegen, unterstützt durch ein stärkeres US-Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen Ländern, die vom Russland-Ukraine-Konflikt betroffen sind, sowie durch die Zinserhöhung der Federal Reserve aus der Vorwoche, so ING.

Auch Gold ist gefragt. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,3 Prozent auf 1.925 Dollar.

Anleihen werden indessen mit der Erwartung weiter steigender Zinsen verkauft. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 8,3 Basispunkte zu auf 2,23 Prozent. Der Präsident der Federal Reserve Bank of Atlanta, Raphael Bostic, geht jetzt davon aus, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr öfter anheben muss, um die Inflation zu senken. Zuvor sei er von drei Zinserhöhungen in diesem Jahr ausgegangen, jetzt von sechs.

Boeing von Flugzeugabsturz in China belastet

Boeing verlieren 5,8 Prozent, nachdem im Südwesten Chinas eine Boeing-737 der Fluggesellschaft China Eastern mit 132 Menschen an Bord abgestürzt ist. Auch die Aktie des Boeing-Zulieferers Spirit Aerosystems büßt 7,6 Prozent ein.

Alleghany machen einen Kurssprung um 24,8 Prozent nach oben. Berkshire Hathaway kauft den Versicherer für rund 11,6 Milliarden Dollar in bar, um die Versicherungssparte des Investmentvehikels von Milliardär Warren Buffett zu stärken.

Erst nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen des Sportartikel-Herstellers Nike (+0,5%) für das dritte Geschäftsquartal erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.803,34 +0,1% 48,41 -4,2%

S&P-500 4.479,08 +0,4% 15,96 -6,0%

Nasdaq-Comp. 13.893,10 -0,0% -0,73 -11,2%

Nasdaq-100 14.409,97 -0,1% -10,12 -11,7%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 2,00 +6,3 1,94 127,3

5 Jahre 2,23 +8,5 2,14 96,7

7 Jahre 2,26 +7,7 2,18 82,0

10 Jahre 2,23 +8,3 2,15 72,4

30 Jahre 2,49 +6,3 2,43 58,9

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:00 Uhr Fr, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,1040 -0,0% 1,1036 1,1045 -2,9%

EUR/JPY 131,57 -0,1% 131,63 131,62 +0,5%

EUR/CHF 1,0279 -0,2% 1,0318 1,0312 -0,9%

EUR/GBP 0,8375 -0,1% 0,8393 0,8387 -0,3%

USD/JPY 119,18 -0,1% 119,26 119,17 +3,5%

GBP/USD 1,3183 +0,1% 1,3150 1,3168 -2,6%

USD/CNH (Offshore) 6,3645 -0,1% 6,3764 6,3721 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 41.397,65 -0,0% 40.867,96 41.016,55 -10,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 109,06 104,70 +4,2% 4,36 +46,5%

Brent/ICE 112,55 107,93 +4,3% 4,62 +46,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.924,52 1.919,41 +0,3% +5,11 +5,2%

Silber (Spot) 25,03 24,98 +0,2% +0,05 +7,4%

Platin (Spot) 1.037,68 1.029,33 +0,8% +8,35 +6,9%

Kupfer-Future 4,67 4,73 -1,3% -0,06 +4,6%

===

