MÄRKTE USA/Weiter abwärts - Fed-Zinsentscheid im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die negative Tendenz an der Wall Street dürfte sich auch zu Wochenbeginn fortsetzen. Der Future auf den S&P-500 fällt um 0,8 Prozent. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Eine weitere Anhebung um 75 Basispunkte wird am Markt weitgehend erwartet, es herrscht aber etwas Verunsicherung, ob die Fed nicht doch zu einem großen Zinsschritt um 100 Basispunkte greift, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Die deutlichen Zinsanhebungen der Notenbanken, nicht nur der Fed, könnten eine globale Rezession zur Folge haben - vor einer solchen hatte die Weltbank am vergangenen Freitag gewarnt.

Die Citi erwartet, dass die Fed die Zinssätze um 75 Basispunkte anheben wird, und hält eine Anhebung um 100 Basispunkte für möglich, aber nicht für wahrscheinlich. "Eine überraschend starke Anhebung um 100 Basispunkte wäre eine Möglichkeit, ein starkes, falkenhaftes Signal zu senden, aber wir glauben, dass die meisten Fed-Vertreter die potenziellen Kosten höher einschätzen werden als die Vorteile", heißt es von den Analysten. "Wir gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen um 75 Basispunkte anheben wird, während Jerome Powell wahrscheinlich darauf hinweisen wird, dass die Zinsen weiter steigen müssen, da die Inflation hoch bleibt", so Unicredit Research.

Dollar legt zu - Ölpreise fallen

Für den Dollar geht es leicht nach oben. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,3 Prozent. Gestützt wird das Sentiment für den Greenback von der Aussicht auf weiter steigende Zinsen. Aus fundamentaler Sicht ist der Dollar derzeit eine der teuersten Währungen weltweit, wie Tilmann Galler befindet, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management. Die Stärke des Dollar sei nicht nur auf die steigenden US-Zinsen allein zurückzuführen, auch die Sicherer-Hafen-Prämie sei ein relevanter Faktor. Inflationsbereinigt liege der handelsgewichtete Dollar derweil nur 8 Prozent unter seinem Allzeithoch vom Februar 1985.

Die Ölpreise stehen erneut unter Druck. Brent und WTI reduzieren sich um bis zu 2,8 Prozent. Die Sorgen vor einer globalen Wachstumsschwäche und damit einer geringeren Nachfrage drücken wieder auf die Stimmung, heißt es.

Der Goldpreis gibt seine Gewinne vom Freitag wieder vollständig ab. In Erwartung einer erneuten kräftigen Zinserhöhung durch die US-Notenbank fällt das zinslose Edelmetall um 0,7 Prozent.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Papiere klettert um 5,6 Basispunkte auf 3,51 Prozent. Auch hier sind die Blicke auf das Ergebnis der Fed-Sitzung am Mittwoch gerichtet.

Tesla geben leicht nach

Der E-Auto-Hersteller Tesla will im laufenden Jahr den Verkauf in Deutschland auf rund 80.000 Einheiten erhöhen, sagte ein Standort-Verantwortlicher der Automobilwoche. 2021 lieferte Tesla 39.714 Einheiten aus. Die Tesla-Aktie verliert vorbörslich dennoch 1,1 Prozent.

Dagegen geht es für die Titel von Wix.com um 2,1 Prozent nach oben. Hintergrund ist ein bestätigter Bericht, wonach der aktivistische Investor Starboard Value einen Anteil von 9 Prozent an dem Spezialisten für Website-Baukästen aufgebaut hat. Starboard hält die Aktie für zu niedrig bewertet, spricht von einer attraktiven Anlagemöglichkeit und will nun Vorschläge unterbreiten, wie die Bewertung verbessert werden kann. Seit Beginn des Jahres hat die Aktie über 50 Prozent an Wert verloren.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,93 +6,9 3,86 320,2

5 Jahre 3,70 +6,6 3,64 244,2

7 Jahre 3,63 +6,5 3,56 218,9

10 Jahre 3,51 +5,6 3,45 199,7

30 Jahre 3,56 +4,5 3,52 166,1

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:10 Uhr Fr., 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9991 -0,2% 0,9979 1,0021 -12,1%

EUR/JPY 143,44 +0,2% 143,04 143,25 +9,6%

EUR/CHF 0,9657 +0,0% 0,9660 1,0377 -6,9%

EUR/GBP 0,8779 +0,1% 0,8763 0,8771 +4,5%

USD/JPY 143,57 +0,4% 143,34 142,94 +24,7%

GBP/USD 1,1381 -0,3% 1,1388 1,1425 -15,9%

USD/CNH (Offshore) 7,0160 +0,2% 7,0205 7,0142 +10,4%

Bitcoin

BTC/USD 18.734,33 -3,8% 18.463,24 19.702,97 -59,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,73 85,11 -2,8% -2,38 +16,6%

Brent/ICE 89,22 91,35 -2,3% -2,13 +20,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 183,95 187,79 -2,0% -3,84 +205,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.663,09 1.674,95 -0,7% -11,87 -9,1%

Silber (Spot) 19,35 19,58 -1,2% -0,23 -17,0%

Platin (Spot) 909,50 906,55 +0,3% +2,95 -6,3%

Kupfer-Future 3,51 3,54 -0,9% -0,03 -20,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/thl

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2022 08:18 ET (12:18 GMT)