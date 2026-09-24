MGM Resorts International Aktie

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WKN: 880883 / ISIN: US5529531015

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24.09.2026 18:25:41

MÄRKTE USA/Weiter gestiegene Marktzinsen und Ölpreise belasten

DOW JONES--Inflations- und Zinserhöhungssorgen lassen die US-Börsen am Donnerstag erneut nachgeben. Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,3 Prozent auf 51.348 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,2 und der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent. Der Ölpreis ist weiter gestiegen, nachdem in den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran bislang keine Fortschritte erzielt wurden. Das Barrel Brentöl notiert aktuell 4,7 Prozent höher bei rund 108 Dollar.

Anleger befürchten, dass der Ölpreisanstieg die Inflation nach oben treibt und die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen in naher Zukunft veranlasst. Überdies hatten überraschend stark ausgefallene Einkaufsmanagerindizes am Mittwoch gezeigt, dass sich die US-Wirtschaft in einer guten Verfassung befindet, was der US-Notenbank die Entscheidung für eine neuerliche Straffung der Geldpolitik erleichtern würde. Entsprechend ziehen am Anleihemarkt die Renditen weiter an. Aktuell rückt die Zehnjahresrendite um 3 Basispunkte vor auf 5,14 Prozent. Der Dollar tendiert gut behauptet. Der Euro notiert bei rund 1,1370 Dollar.

Im Blick steht das Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping. Beide Länder haben US-Finanzminister Scott Bessent zufolge zunächst vereinbart, ihren handelspolitischen "Waffenstillstand" bis Mitte Januar zu verlängern. Die Erwartung, dass es zu breiter gefassten Handelsvereinbarungen kommen wird, ist allerdings gering. Marktteilnehmer hoffen dessen ungeachtet auf Hinweise auf eine Zusammenarbeit beim Thema KI.

Unter den Konjunkturdaten des Tages lag die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche ungefähr im erwarteten Rahmen auf noch immer niedrigem Niveau. Das Leistungsbilanzdefizit der USA ist im zweiten Quartal zwar größer geworden, aber weniger deutlich als angenommen. Bei den Neubauverkäufen wurde im August ein überraschend deutlicher Anstieg verzeichnet.

Für Oracle geht es um 4,8 Prozent abwärts. Einem Bericht von Bloomberg zufolge will das Unternehmen Zahlungen an den Entwickler eines Datenzentrenprojekts in New Mexico unter Berufung auf höhere Gewalt verschieben, falls dieses scheitert oder nicht wie geplant 2028 in Betrieb genommen werden kann. Damit wolle Oracle verhindern, dass die Kosten für das Projekt Jupiter aus dem Ruder liefen, so Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Ein Sprecher von Oracle sagte Bloomberg auf Anfrage, man stehe zu dem Standort New Mexico und sei zuversichtlich, was den künftigen Weg angehe.

Blackberry tendieren 1,6 Prozent niedriger, nachdem das Unternehmen nach einem überraschend guten Abschneiden im zweiten Geschäftsquartal die Jahresziele erhöht hat.

MGM Resorts brechen um 10,3 Prozent ein. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat der Investor Barry Diller seine Übernahmeofferte für MGM zurückgezogen. Stitch Fix sacken um 23 Prozent ab. Das Unternehmen rechnet mit einem niedrigeren Umsatz im laufenden ersten Geschäftsquartal und einem insgesamt schwierigen Geschäftsjahr.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.347,70 -0,3 -163,89 51.511,59

S&P-500 7.694,75 -0,2 -11,28 7.706,03

NASDAQ Comp 26.846,03 -0,3 -90,01 26.936,04

NASDAQ 100 30.363,37 -0,4 -106,93 30.470,29

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,88 -0,02 4,92 4,84

5 Jahre 5,01 +0,00 5,04 4,96

10 Jahre 5,14 +0,03 5,17 5,09

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:10 Uhr

EUR/USD 1,1378 -0,0 -0,0002 1,1380 1,1399

EUR/JPY 180,64 +0,2 0,4100 180,23 180,3800

EUR/CHF 0,9417 +0,3 0,0026 0,9391 0,9394

EUR/GBP 0,86 +0,1 0,0007 0,8593 0,8592

USD/JPY 158,76 +0,3 0,4700 158,29 158,2300

GBP/USD 1,3225 -0,1 -0,0012 1,3237 1,3264

USD/CNY 6,7128 +0,0 0,0017 6,7111 6,7108

USD/CNH 6,7158 +0,1 0,0051 6,7107 6,7119

AUS/USD 0,7021 -0,2 -0,0015 0,7036 0,7044

Bitcoin/USD 84.414,98 +0,2 184,60 84.230,38 84.615,20

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,73 +2,8 2,57 92,16

Brent/ICE 107,96 +4,7 4,88 103,08

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.274,17 -0,3 -12,72 4.286,89

Silber 63,62 -1,3 -0,85 64,47

Platin 1.746,08 -0,2 -3,94 1.750,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 24, 2026 12:25 ET (16:25 GMT)

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