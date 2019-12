MÄRKTE USA/Wenig Bewegung im verkürzten Handel an Heilig Abend

(Wiederholung)

NEW YORK (Dow Jones)-Die Wall Street hat sich im verkürzten Handel an Heilig Abend kaum verändert gezeigt. Geprägt war er von geringen Umsätzen, da viele Anleger ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet hatten.

Der Dow-Jones-Index gab 36 Punkte bzw 0,1 Prozent nach auf 28.516 Punkte. Der S&P-500 schloss nahezu unverändert bei 3.223 Punkten, während der Nasdaq-Composite moderat 0,1 Prozent zulegte und ein neues Rekordhoch bei 8.953 Punkte erreichte. Den 1.635 (Montag: 1.608) Kursgewinnern an der NYSE standen 1.220 (1.323) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 132 (108) Aktien.

"Die Umsätze sind zu dieser Zeit des Jahres sehr gering und die Märkte bewegen sich lediglich auf Basis kleiner Aktien-Geschäfte", sagte Gerry White, Chief-Investment-Kommentator von Charles Stanley. Das allgemeine Sentiment für kommendes Jahr deute auf ein besseres Marktumfeld hin, so White.

Neuigkeiten zum Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China gab es indessen nicht zu vermelden. Jedoch ist es weiterhin das übergeordnete Thema. China hatte am Montag angekündigt, zum 1. Januar 2020 die Zölle auf zahlreiche Importgüter zu senken. Damit setzt das Land die erzielten Kompromisse aus den "Phase-1" Handelsgesprächen mit den USA in die Tat um.

Ölpreise steigen in Erwartung höherer Nachfrage

Die Ölpreise profitierten von Hoffnungen, dass das erzielte Teil-Handelsabkommen im kommenden Jahr für eine erhöhte Öl -Nachfrage sorgen könnte. Zudem erwarteten Marktteilnehmer einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich zum US-Settlement um 1 Prozent auf 61,11 Dollar. Die europäische Sorte Brent stieg um 1,2 Prozent auf 67,20 Dollar.

Die erst nach US-Handelsschluss veröffentlichten Daten des privaten Branchenverbands API zeigten einen Rückgang der US-Rohöllagerbestände in der zurückliegenden Woche um 7,9 Millionen Barrel. Die offiziellen Daten der Energy Information Administration (EIA) werden aufgrund der Weihnachtsfeiertage erst am Freitag publiziert.

Der Goldpreis stieg gestützt von der Nachfrage nach dem Edelmetall im Vorfeld zu Weihnachten um 1,1 Prozent auf 1.504 Dollar je Feinunze, dem höchsten Stand seit Anfang November.

Boeing geben nach

Unter den Einzelwerten standen Boeing weiter im Fokus. Die Aktie des Flugzeugbauers verlor 1,4 Prozent und gab damit einen Teil der Gewinne zu Wochenanfang wieder ab. Boeing hatte am Montag mitgeteilt, dass Dennis Muilenburg seinen Platz als CEO mit sofortiger Wirkung räumt. Chairman David Calhoun soll mit Wirkung zum 13. Januar 2020 nun den Konzern aus der Krise um die Pannenmaschinen vom Typ 737 Max führen.

Der Mitbegründer des Fahrdienstleisters Uber, Travis Kalanick, gibt mit Wirkung zum Jahresende seinen Board-Sitz auf. Von einigen Marktteilnehmern wurde dieser Schritt bereits erwartet, da Kalanick in den vergangenen Wochen rund 90 Prozent seiner Unternehmensanteile verkauft hatte. Die Aktie stieg um 0,4 Prozent.

