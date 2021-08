MÄRKTE USA/Wenig Bewegung zum Start - Salesforce sehr fest

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zuletzt fünf Tagen mit Aufschlägen pendeln die die Indizes an der Wall Street zum Start am Donnerstag um die Vortagesschlussstände. Die vorbörslich veröffentlichen US-Konjunkturdaten bewegen kaum: Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung fiel im Rahmen der Erwartung aus, das Wachstum der US-Wirtschaft im zweiten Quartal wurde einen Tick nach oben revidiert. Mit einem Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal in der Zweitlesung fiel es dennoch leicht unter der Erwartung der Ökonomen aus, die mit 6,7 Prozent gerechnet hatten.

Der Dow-Jones-Index gewinnt 0,2 Prozent auf 35.473 Punkte. Der S&P-500 und auch der Nasdaq-Composite treten dagegen auf der Stelle. Die Blicke sind weiter auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell auf dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole am Freitag gerichtet, das am Berichtstag beginnt.

Diejenigen, die eine klare Aussage von Powell über Form und Zeitpunkt der Rückführung der Wertpapierkäufe erwarteten, "könnten enttäuscht werden", so Paolo Zanghieri, Senior Economist bei Generali Investments. Die Wirtschaftsdaten seien zwar gut, aber die Dynamik lasse nach und die Inflationsängste seien nicht gestiegen. Zanghieri hebt auch hervor, dass im jüngsten Fed-Protokoll "eindeutig festgestellt wurde, dass es noch keinen Zeitplan für das Tapering gibt".

Am Anleihemarkt verteidigen die zuletzt gestiegenen Renditen das erhöhte Niveau. Das stützt den Dollar, der Dollar-Index verbessert sich um 0,2 Prozent. Nach Meinung der ING-Analysten profitiert der Greenback auch von seinem Ruf als Fluchtwährung in unsicheren Zeiten mit Blick auf Jackson Hole. Die Analysten sprechen von einer allgemein höheren Nachfrage nach "sicheren Häfen".

Die Ölpreise geben leicht nach. Marktteilnehmer sprechen von vereinzelten Gewinnmitnahmen, nachdem es zuletzt drei Tage in Folge rasant nach oben gegangen war. Ein Wirbelsturm vor dem Golf von Mexiko, der zu einem Tropensturm hochgestuft werden könnte mit möglichen negativen Auswirkungen auf die Ölförderung in der Region, treibt die Anleger derzeit noch nicht um.

Der Goldpreis setzt sich etwas von der Marke von 1.800 Dollar nach unten ab, belastet vom Anstieg des Dollar und vor allem den weiter zulegenden Renditen.

Salesforce steigen nach Zahlen

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt steigen Salesforce.com um 4,1 Prozent. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen des Marktes klar übertroffen. Der SAP-Wettbewerber profitierte von einer pandemiebedingt hohen Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und erhöhte auch den Ausblick 2022.

Autodesk (-9,4%) enttäuschte mit dem Ausblick auf das laufende dritte Quartal. Die Zahlen zum zweiten Quartal des Softwareunternehmens lagen nur im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Williams-Sonoma machen eine Satz um 15 Prozent, nachdem der Inneneinrichter eine Dividendenanhebung und eine neues Aktienrückkaufprogramm vorgestellt hat.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.473,25 +0,2% 67,75 +15,9%

S&P-500 4.494,75 -0,0% -1,44 +19,7%

Nasdaq-Comp. 15.040,30 -0,0% -1,56 +16,7%

Nasdaq-100 15.363,07 -0,0% -5,85 +19,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,24 0,4 0,24 12,5

5 Jahre 0,84 1,5 0,82 47,9

7 Jahre 1,13 0,5 1,13 48,2

10 Jahre 1,36 0,9 1,35 43,9

30 Jahre 1,96 0,4 1,95 31,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:02 Uhr Mi, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1754 -0,2% 1,1766 1,1748 -3,8%

EUR/JPY 129,49 -0,0% 129,59 129,28 +2,7%

EUR/CHF 1,0794 +0,4% 1,0782 1,0747 -0,2%

EUR/GBP 0,8568 +0,1% 0,8561 0,8561 -4,1%

USD/JPY 110,17 +0,1% 110,13 110,05 +6,7%

GBP/USD 1,3719 -0,3% 1,3743 1,3722 +0,4%

USD/CNH (Offshore) 6,4811 +0,2% 6,4828 6,4732 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 47.113,26 -4,0% 46.758,51 48.392,51 +62,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,21 68,36 -1,7% -1,15 +40,0%

Brent/ICE 71,33 72,25 -1,3% -0,92 +40,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.785,89 1.790,98 -0,3% -5,08 -5,9%

Silber (Spot) 23,60 23,88 -1,1% -0,27 -10,6%

Platin (Spot) 992,15 999,85 -0,8% -7,70 -7,3%

Kupfer-Future 4,25 4,27 -0,5% -0,02 +20,4%

===

