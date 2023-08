MÄRKTE USA/Wenig verändert - Einkaufsmanagerindizes im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte am Mittwoch zur Eröffnung auf der Stelle treten, Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert. Damit dürfe sich das Warten auf die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag fortsetzen. Ob es allerdings Aussagen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird, bleibt ungewiss. Zuletzt gab es von Fed-Mitgliedern vermehrt Stimmen, die auf eine weitere Zinserhöhung im September schließen lassen. Und wie lange die Zinsen auf dem erhöhten Niveau verharren werden, bleibt eine weitere den Markt bewegende Frage.

Da die Fed zuletzt betont hatte, "datenabhängig" über den weiteren Zinskurs zu entscheiden, dürften die kurz nach der Eröffnung anstehenden Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Servicesektor für August im Fokus stehen. Erneute Anzeichen für eine anhaltend robuste US-Konjunktur könnten die Fed in ihrer Meinung bestärken, weiter an der Zinsschraube zu drehen.

Zudem wird auf die nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Nvidia gewartet. Die Geschäftszahlen für das zweite Quartal des Grafikkarten-Herstellers sind ein Lackmustest für den Siegeszug der KI, heißt es. "Anleger werden sich darauf konzentrieren, ob Nvidias Umsatz die Schätzung von 11 Milliarden Dollar erreicht. Alles, was weniger als absolut fantastisch ist, könnte eine scharfe Abwärtskorrektur des Aktienkurses von Nvidia auslösen, der seit dem Einbruch im Oktober um 345 Prozent gestiegen ist", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote Bank. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 0,6 Prozent.

Dollar legt weiter zu

Der Dollar baut seine Gewinne weiter aus. Der Dollar-Index gewinnt 0,4 Prozent. Kurzfristig erwartet die Danske Bank, dass sich die derzeitige allgemeine Aufwertung des Greenback fortsetzen wird, da die US-Wirtschaft besser dastehe und es Risiken für die anhaltende Hoffnung einer sich verlangsamenden Inflation und einer weichen Landung gebe. Jede Abweichung von diesem Narrativ könnte zu einem Risikoabbau führen, wovon der Dollar in den meisten Fällen profitieren würde, zum Beispiel wenn die US-Inflation im dritten Quartal nach oben überraschen sollte.

Die Ölpreise geben nach. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es um bis zu 1,6 Prozent nach unten. "Die Erholung der Ölpreise scheint vorerst zu Ende zu sein", so die ING, die auf die Sorgen um die chinesische Wirtschaft und die Befürchtung verweist, dass die US-Zinsen länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Die iranischen Ölexporte sind laut den Analysten in aller Stille auf den höchsten Stand seit 2018 gestiegen, was die Lage auf dem Markt entspannt.

Am Anleihemarkt geht es für die Renditen kräftiger nach unten. Sowohl die Einkaufsmanagerindizes als auch die Powell-Rede dürften Impulse liefern, heißt es.

Foot Locker und Analog Devices unter Druck

Die Aktien von Foot Locker knicken vorbörslich um 29,6 Prozent ein. Der US-Sportartikelhändler hat im zweiten Quartal einen Verlust verzeichnet und seine Jahresprognose abermals gesenkt. Zudem setzt das Unternehmen seine vierteljährliche Dividende aus, um Barmittel zu sparen. Als Grund nannte Foot Locker ein unverändert schwieriges Konsumfeld. Bereits am Dienstag hatte Dick's Sporting enttäuschende Ergebnisse vorgelegt. Die Aktien geben nach dem Kurseinbruch am Vortag um weitere 1,8 Prozent nach. Nike fallen um 3,6 Prozent und Under Armour um 1,4 Prozent.

Die Aktie von Analog Devices verliert 6,5 Prozent. Der Chiphersteller hat davor gewarnt, dass sich die Anfang des Jahres begonnene Nachfrageschwäche beschleunige, da die Kunden ihre Lagerbestände anpassten. Im dritten Quartal verzeichnete Analog Devices einen Umsatzrückgang von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der durch die Schwäche in den Endmärkten für Kommunikations- und Konsumgüter verursacht wurde. Die Umsätze in den Bereichen Industrie und Automobil sind dagegen im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen.

Die Titel von Urban Outfitters gewinnen dagegen 4,6 Prozent. Der Modehändler hatte im zweiten Quartal besser als vorausgesagt abgeschnitten.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 5,01 -4,3 5,05 59,0

5 Jahre 4,44 -5,6 4,50 44,0

7 Jahre 4,39 -4,9 4,44 42,0

10 Jahre 4,28 -4,8 4,33 40,0

30 Jahre 4,37 -3,1 4,40 40,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:22 Di, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0805 -0,4% 1,0853 1,0849 +1,0%

EUR/JPY 157,12 -0,7% 158,06 158,19 +11,9%

EUR/CHF 0,9520 -0,3% 0,9549 0,9545 -3,8%

EUR/GBP 0,8556 +0,4% 0,8515 0,8521 -3,3%

USD/JPY 145,43 -0,3% 145,63 145,80 +10,9%

GBP/USD 1,2627 -0,8% 1,2746 1,2732 +4,4%

USD/CNH (Offshore) 7,3004 -0,1% 7,2942 7,3058 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 25.906,75 +1,0% 26.064,99 25.998,12 +56,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,36 79,64 -1,6% -1,28 +0,1%

Brent/ICE 82,76 84,03 -1,5% -1,27 +0,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,35 42,91 -10,6% -4,56 -47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,16 1.897,36 +0,5% +8,80 +4,5%

Silber (Spot) 23,84 23,43 +1,8% +0,41 -0,5%

Platin (Spot) 931,85 923,50 +0,9% +8,35 -12,8%

Kupfer-Future 3,78 3,76 +0,7% +0,03 -0,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

