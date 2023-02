MÄRKTE USA/Zinsängste kochen wieder hoch und dürften Wall Street drücken

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem am Vortag die zunächst positive Stimmung an der Wall Street gekippt ist, könnte es am Freitag weiter bergab gehen. Der Terminmarkt lässt auf einen leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Am Vortag hatten gestiegene Marktzinsen belegt, dass die Zinsängste wieder die Oberhand übernehmen. Diese Sorge scheint sich zum Wochenausklang fortzusetzen, denn die Rentenrenditen steigen weiter. Deutlich zulegende Erdölpreise befeuern die Inflations- und damit in letzter Konsequenz auch die Zinserhöhungsängste.

Als Antwort auf die westlichen Sanktionen will Russland die Ölförderung drosseln, dadurch ziehen die Preise stärker an. Wie sehr auch Verbraucher von ihren Inflationssorgen ausgebremst werden, dürfte die Verbraucherstimmung für Februar zeigen, die im frühen Handel veröffentlicht wird. Die Ausgabefreudigkeit der US-Konsumenten stellt eine wichtige Messlatte für die Konjunktur-, aber auch Inflationsentwicklung dar.

"Die Stimmung hat sich ein wenig eingetrübt. Der Markt war zuversichtlich, dass wir noch in diesem Jahr mit Zinssenkungen rechnen können, aber die starken Arbeitsmarktdaten haben dem einen Strich durch die Rechnung gemacht", sagt Fondsverwalter Sebastian Mackay von Invesco.

Marktzinsen ziehen weiter an

Am Rentenmarkt steigen die Renditen weiter, wobei die Zinskurve sich weiter invers präsentiert - zweijährige Staatsanleihen rentieren höher als die Papiere mit zehnjähriger Laufzeit. Dieser Umstand gilt gemeinhin als Rezessionssignal. Allerdings wollen viele Anleger nicht an eine Rezession glauben, wodurch die Zinsannahmen am kurzen Ende weiter anziehen. Steigende Marktzinsen und zunehmende Zinserwartungen stützen den Dollar, der Dollarindex gewinnt 0,2 Prozent.

Der Preisanstieg am Ölmarkt wird den Schlagzeilen aus Russland zugeschrieben. Die Preise kommen aber wieder von den Tageshochs zurück - belastet von Spekulationen, Saudi-Arabien werde die Lücke schließen.

Lyft brechen ein

Unter den Einzelaktien stürzen Lyft im vorbörslichen Handel um 31,4 Prozent ab. Der Uber-Konkurrent hat für das vierte Quartal überraschend einen Verlust ausgewiesen - und dies trotz eines Umsatzanstiegs um 21 Prozent. Für das erste Quartal stellt Lyft einen geringeren Umsatz in Aussicht, als Analysten erwartet hatten.

Auch Expedia (-2,6%) verfehlte im Schlussquartal 2022 die Markterwartungen. Das Online-Reiseportal verzeichnete zwar eine hohe Nachfrage, doch verhagelte letztlich schlechtes Wetter das Geschäft. Paypal steigen gegen den Markt um 1,2 Prozent. Der Zahlungsdienstleister verdiente im vierten Quartal mehr als erwartet. Den pessimistischen Ausblick verzeihen Anleger. Zudem kündigte CEO Dan Schulman seinen Rücktritt zum Jahresende an.

Yelp machen einen Kurssprung von 6,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit dem Umsatz in der vierten Periode positiv überrascht hat. Für das laufende erste Quartal prognostizierte das Unternehmen einen Umsatz über dem Analystenkonsens.

News Corp hat im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal bei moderat sinkenden Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Das Unternehmen, zu dem neben dem Wall Street Journal auch diese Nachrichtenagentur gehört, will in der Summe die Belegschaft um 5 Prozent reduzieren. Der Kurs verliert 4,3 Prozent. Alteryx (+10,6%) meldete für das vierte Quartal einen Umsatzsprung von 73 Prozent und gab einen unerwartet starken Ausblick.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,50 +1,0 4,49 7,8

5 Jahre 3,87 +0,9 3,86 -12,7

7 Jahre 3,80 +2,2 3,78 -16,6

10 Jahre 3,69 +2,7 3,66 -19,3

30 Jahre 3,75 +2,5 3,73 -21,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0688 -0,5% 1,0735 1,0747 -0,2%

EUR/JPY 139,67 -1,1% 141,15 140,88 -0,5%

EUR/CHF 0,9869 -0,4% 0,9894 0,9890 -0,3%

EUR/GBP 0,8827 -0,4% 0,8865 0,8848 -0,3%

USD/JPY 130,70 -0,6% 131,51 131,08 -0,3%

GBP/USD 1,2107 -0,1% 1,2108 1,2147 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 6,8172 +0,4% 6,8069 6,7881 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 21.818,33 +0,3% 21.864,00 22.506,00 +31,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,11 78,06 +1,3% +1,05 -1,7%

Brent/ICE 85,75 84,50 +1,5% +1,25 +0,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 53,25 52,73 +1,0% +0,52 -28,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.864,18 1.861,30 +0,2% +2,88 +2,2%

Silber (Spot) 22,20 22,03 +0,8% +0,17 -7,4%

Platin (Spot) 969,55 961,00 +0,9% +8,55 -9,2%

Kupfer-Future 4,05 4,10 -1,1% -0,05 +6,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

