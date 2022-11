MÄRKTE USA/Zinshoffnung und Lockerung in China stützen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Hoffnung auf einen zukünftig weniger rigorosen Zinserhöhungspfad der US-Notenbank lässt die US-Aktienmärkte nach dem Kursfeuerwerk des Vortages ihre Gewinne am Freitag behaupten bzw leicht ausbauen. Anleger schöpfen neue Zuversicht aus den am Donnerstag veröffentlichten Verbraucherpreisen, deren Anstieg sich im Oktober stärker abschwächte als von Ökonomen und den Akteuren an den Börsen erwartet.

Dazu gesellen sich gute Nachrichten aus China. Dort sollen die strengen Pandemie-Beschränkungen endlich gelockert werden, worüber schon eine Weile spekuliert wurde. Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent. Der S&P-500 gewinnt ebenfalls 0,1 Prozent, während der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent zulegt - dies allerdings nach einem Plus von über 7 Prozent am Donnerstag.

Während es am Donnerstag mit den Aktienkursen steil aufwärts ging, stürzten am Anleihemarkt mit den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen die Renditen ab. Am Freitag ruht der Anleihehandel nun wegen des Feiertags Veterans Day.

Der Dollar, der nach den Inflationsdaten und mit den fallenden Marktzinsen auf Talfahrt gegangen war, wertet weiter ab. Mit der Aussicht darauf, dass sich die chinesische Wirtschaft wieder öffnet und Lieferengpässe schwinden, ist die US-Währung in ihrer Funktion als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Dollar-Index fällt um 1,2 Prozent. Der Euro, der vor Bekanntwerden der Inflationsdaten am Donnerstag noch unter der Parität notierte, steigt auf 1,0310 Dollar.

China-Hoffnung treibt Ölpreis nach oben

Die erfreulichen Nachrichten aus China verhelfen dem Ölpreis zu einem deutlichen Anstieg. Der Goldpreis wird derweil weiter gestützt von den am Vortag kräftig gesunkenen Anleiherenditen. Auch der schwache Dollar hilft.

An Konjunkturdaten wird am Freitag der von der Universität Michigan erhobene Index der Verbraucherstimmung für November veröffentlicht. Volkswirte rechnen mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat.

Unternehmensnachrichten aus den USA in Gestalt von Quartalszahlen kommen vorwiegend noch aus der zweiten und dritten Reihe. Unter anderen hat das Online-Rechtstechnologieunternehmen Legalzoom.com seinen Umsatzausblick angehoben, worauf der Kurs um 13 Prozent nach oben schießt.

Für die Intel-Aktie geht es um 2,5 Prozent abwärts, nachdem JP Morgan die Beobachtung mit der Einstufung "Underweight" wieder aufgenommen hat. Allerdings hat der Kurs am Donnerstag einen Satz um über 8 Prozent gemacht.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.741,74 +0,1% 26,37 -7,2%

S&P-500 3.959,02 +0,1% 2,65 -16,9%

Nasdaq-Comp. 11.093,62 -0,2% -20,52 -29,1%

Nasdaq-100 11.564,79 -0,4% -41,17 -29,1%

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:32 Uhr Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0293 +0,9% 1,0237 1,0153 -9,5%

EUR/JPY 143,67 -0,6% 144,54 144,02 +9,8%

EUR/CHF 0,9796 -0,4% 0,9850 1,0327 -5,6%

EUR/GBP 0,8770 +0,5% 0,8725 0,8710 +4,4%

USD/JPY 139,60 -1,5% 141,20 141,93 +21,3%

GBP/USD 1,1734 +0,4% 1,1732 1,1655 -13,3%

USD/CNH (Offshore) 7,0999 -0,8% 7,0883 7,1819 +11,7%

Bitcoin

BTC/USD 16.569,44 -6,8% 17.369,45 17.633,47 -64,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 89,57 86,47 +3,6% +3,10 +28,3%

Brent/ICE 95,90 93,67 +2,4% +2,23 +30,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 101,00 113,45 -11,0% -12,45 +66,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.760,94 1.754,95 +0,3% +5,99 -3,8%

Silber (Spot) 21,48 21,78 -1,3% -0,29 -7,8%

Platin (Spot) 1.040,00 1.040,30 -0,0% -0,30 +7,2%

Kupfer-Future 3,87 3,76 +2,9% +0,11 -12,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

