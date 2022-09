MÄRKTE USA/Zurückhaltung - Börsen leicht im Plus

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Ausverkauf vom Dienstag zeigen sich die US-Börsen zur Wochenmitte mit leichten Aufschlägen. Die Anleger agieren in dem andauernd volatilen Umfeld weiter mit Vorsicht.

Gegen Mittag (Ortszeit New York) notiert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent höher bei 31.242 Punkten, der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu. Für den Nasdaq-Composite geht es um 0,8 Prozent nach oben.

Grund für die Zurückhaltung der Anleger ist die hohe Inflation in den USA. Die am Mittwoch veröffentlichten Erzeugerpreise (PPI) für August vermögen das beunruhigende Bild nicht zu korrigieren, das die Verbraucherpreise (CPI) am Dienstag gezeigt hatten. Insgesamt gingen die Erzeugerpreise im August auf Monatssicht zwar wie erwartet um 0,1 Prozent zurück, in der Kernrate stiegen sie jedoch etwas stärker als von Ökonomen prognostiziert.

Das untermauert die Erwartungen, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus nun umso entschlossener vorantreiben werde. Mehrheitlich wird eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte in der kommenden Woche erwartet, doch auch ein Zinsschritt um 100 Basispunkte wird inzwischen mit einer Wahrscheinlichkeit von 33 Prozent eingepreist.

Dollar etwas leichter

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach der kräftigen Aufwärtsbewegung am Vortag etwas nach. Der Dollar-Index notiert 0,4 Prozent niedriger. Am Vortag hatte die Erwartung weiter stark steigender Leitzinsen die Anleger in den Dollar gezogen. Der Euro notiert auf Parität zum Dollar.

Am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach, nachdem sie am Vortag deutlich zugelegt hatten. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 1,7 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

Die Ölpreise legen etwas zu. Stützend wirkt die Erwartung, dass die zähen Verhandlungen mit dem Iran im Atomstreit vorerst nicht zu einem Ergebnis führen werden und daher nicht so bald iranisches Öl den Markt fluten wird. Die US-Rohöllagerbestände sind nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) indessen stärker gestiegen als erwartet. Der Preis für die Sorte Brent steigt um 1,7 Prozent, WTI legt um 1,9 zu.

Der Goldpreis zeigt sich wenig verändert, nachdem steigende Marktzinsen und ein festerer Dollar den Preis des selbst zinslosen Edelmetalls zuletzt belastet hatten.

Comcast und J&J von Aktienrückkäufen gestützt

IBM gewinnen 0,9 Prozent. Der Konzern trennt sich von Pensionsverpflichtungen in Höhe von 16 Milliarden Dollar, indem er die Bestände an die Versicherer Prudential Financial und Metlife transferiert. Auf den bereinigten Gewinn und den freien Cashflow habe dies aber keinen Einfluss, so IBM.

Comcast weitet sein laufendes Aktienrückkaufprogramm auf ein Gesamtvolumen von 20 Milliarden Dollar aus. Bislang hat der Kabelfernseh- und Internetanbieter nach eigenen Angaben Stammaktien im Wert von 9 Milliarden Dollar zurückgekauft, entsprechend 6,1 Prozent des Kapitals. Die Aktie steigt um 2,5 Prozent. Auch Johnson & Johnson (+1,8%) hat den Rückkauf eigener Aktien für bis zu 5 Milliarden Dollar angekündigt.

Nach einer Gewinnwarnung geht es mit der Aktie des Stahlkonzerns Nucor hingegen um 9,4 Prozent abwärts.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 31.241,79 +0,4% 136,82 -14,0%

S&P-500 3.954,87 +0,6% 22,18 -17,0%

Nasdaq-Comp. 11.731,46 +0,8% 97,89 -25,0%

Nasdaq-100 12.151,34 +1,0% 117,72 -25,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,75 +0,9 3,74 302,0

5 Jahre 3,58 +0,0 3,58 232,4

7 Jahre 3,51 -0,8 3,52 207,1

10 Jahre 3,40 -1,7 3,41 188,6

30 Jahre 3,48 -1,6 3,49 157,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 18:30 % YTD

EUR/USD 1,0001 +0,3% 0,9990 0,9994 -12,0%

EUR/JPY 142,84 -0,9% 143,41 144,41 +9,1%

EUR/CHF 0,9606 +0,2% 0,9597 1,0408 -7,4%

EUR/GBP 0,8641 -0,4% 0,8675 0,8676 +2,8%

USD/JPY 142,82 -1,3% 143,77 144,47 +24,1%

GBP/USD 1,1575 +0,7% 1,1500 1,1520 -14,5%

USD/CNH (Offshore) 6,9709 -0,2% 6,9696 6,9788 +9,7%

Bitcoin

BTC/USD 20.263,25 +0,6% 20.342,32 20.721,10 -56,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,96 87,31 +1,9% +1,65 +25,4%

Brent/ICE 94,71 93,17 +1,7% +1,54 +28,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 228,01 198,61 +14,8% +29,39 +230,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.703,87 1.701,85 +0,1% +2,02 -6,9%

Silber (Spot) 19,66 19,35 +1,6% +0,31 -15,7%

Platin (Spot) 913,55 883,03 +3,5% +30,53 -5,9%

Kupfer-Future 3,55 3,58 -0,6% -0,02 -19,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

