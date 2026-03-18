WAREHOUSE Aktie
WKN: 934455 / ISIN: JP3351900000
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18.03.2026 07:00:00
Maersk’s S$200 million, fully automated warehouse opens in Singapore
It will double the company’s footprint to more than 2 million sq ft and is equipped with the latest in automation techWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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