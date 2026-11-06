Mafatlal Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mafatlal Industries präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,99 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 7,95 Milliarden INR, gegenüber 10,30 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,83 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at