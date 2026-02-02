|
Mafatlal Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Mafatlal Industries veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Mafatlal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,43 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 7,17 Milliarden INR – eine Minderung von 21,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,10 Milliarden INR eingefahren.
