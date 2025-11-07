Mafatlal Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mafatlal Industries hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,99 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,78 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mafatlal Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 9,96 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at