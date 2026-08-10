Mafatlal Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Mafatlal Industries lud am 07.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,03 INR gegenüber 6,33 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 9,43 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 24,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at