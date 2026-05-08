Mafatlal Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mafatlal Industries hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Mafatlal Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,23 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 8,84 Milliarden INR gegenüber 4,50 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,49 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 13,65 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 38,71 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 37,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 28,06 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at