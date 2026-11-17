Revolut Aktie
WKN DE: NETREV / ISIN: NET00REVOLU0
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17.11.2026 05:45:00
Mafia-Gesetz: Revolut in Italien unter gerichtlicher Aufsicht
Mafiosi und andere Verbrecher haben über Revolut Millionen verschoben. Andere Banken schlugen Alarm, Revolut nicht. Italiens Justiz schreitet ein.
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