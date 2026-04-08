Melt Aktie
ISIN: US5857161039
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08.04.2026 15:26:33
Mag 7 Stocks Melt Up After Ceasefire—Wall Street Cheers Truce as Mega Caps Rally
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