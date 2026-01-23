|
23.01.2026 06:31:28
MAG Interactive Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MAG Interactive Registered hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 70,8 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69,0 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
