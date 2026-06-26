MAG Interactive Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MAG Interactive Registered äußerte sich am 24.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 63,0 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 65,3 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at