13.11.2025 06:31:28
Magadh Sugar Energy hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Magadh Sugar Energy hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Magadh Sugar Energy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,35 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,81 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Magadh Sugar Energy im vergangenen Quartal 3,24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Magadh Sugar Energy 3,24 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
