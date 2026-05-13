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13.05.2026 06:31:29
Magadh Sugar Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magadh Sugar Energy ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Magadh Sugar Energy die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,46 INR gegenüber 50,75 INR im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,91 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 45,07 INR beziffert, während im Vorjahr 77,67 INR je Aktie in den Büchern standen.
Mit einem Umsatz von 12,45 Milliarden INR, gegenüber 13,21 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,80 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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