Magadh Sugar Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Magadh Sugar Energy hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,160 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,76 Prozent zurück. Hier wurden 3,11 Milliarden INR gegenüber 3,33 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at