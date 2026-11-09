Magadh Sugar Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Magadh Sugar Energy hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Magadh Sugar Energy -7,350 INR je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 2,90 Milliarden INR, gegenüber 3,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,71 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at