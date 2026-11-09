|
09.11.2026 06:31:29
Magadh Sugar Energy präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Magadh Sugar Energy hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 INR. Im Vorjahresviertel hatte Magadh Sugar Energy -7,350 INR je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 2,90 Milliarden INR, gegenüber 3,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,71 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!