Magadh Sugar Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Magadh Sugar Energy hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 17,80 INR gegenüber 15,00 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Magadh Sugar Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,96 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at