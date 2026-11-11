Magazine Luiza mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Magazine Luiza hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Magazine Luiza hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 BRL je Aktie gewesen.

Magazine Luiza hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at