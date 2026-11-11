|
11.11.2026 06:31:29
Magazine Luiza mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magazine Luiza hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Magazine Luiza hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 BRL je Aktie gewesen.
Magazine Luiza hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,94 Milliarden BRL abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,03 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!