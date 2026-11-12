Magazine Luiza vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Magazine Luiza hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,09 ARS. Im Vorjahresquartal hatten 26,70 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,64 Prozent auf 2 611,10 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2 200,88 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at