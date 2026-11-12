Magazine Luiza veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Magazine Luiza stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,01 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Magazine Luiza in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,74 Milliarden USD im Vergleich zu 1,66 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at