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12.11.2026 06:31:28
Magellan Aerospace mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Magellan Aerospace präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 300,6 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 255,7 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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