Magellan Aerospace präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Magellan Aerospace hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,190 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 260,9 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 285,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at