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18.05.2026 06:31:29
Magellan Gold veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Magellan Gold hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 USD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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